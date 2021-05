Ubisoft sta per mostrare le prime sequenze di gameplay di Far Cry 6, a partire dalle 18:30 inizierà l'evento di presentazione in streaming. Per seguire la diretta è sufficiente collegarsi a questo indirizzo, sul canale YouTube ufficiale dello sviluppatore francese.

A distanza di quasi un anno dalla pubblicazione del primo trailer, Far Cry 6 è pronto a rivelarci i suoi segreti in diretta streaming tra qualche ora. L'evento consiste in una breve introduzione, seguita da diversi minuti di gameplay del nuovo capitolo del noto franchise, alla fine dei quali potrebbe essere rivelata – con ogni probabilità – la data d'uscita ufficiale di Far Cry 6. Il titolo sarà cross-gen, è previsto in uscita su tutte le principali piattaforme: PS4, Xbox One, PS5, Xbox Series X|S e PC.

Giancarlo Esposito nei panni di Anton Castillo – Far Cry 6

Ecco alcuni cenni sulla trama:

“Figlio di un ex dittatore Antón è stato educato fin dall'infanzia a governare. Quando un rivoluzionario uccise suo padre, si dedicò alla sua vita per reclamare ciò che credeva di diritto suo. Dopo una controversa campagna Antón viene eletto Presidente di Yara, con la promessa di riportare il paese al suo antico splendore. In breve tempo si dichiara presidente a vita e inizia a reprimere violentemente coloro che gli si oppongono, costringendoli ai lavori forzati. Il giocatore assume il controllo di un guerrigliero di nome Dani Rojas, che combatte per la libertà e per riportare Yara al suo antico splendore. All'inizio del gioco, il giocatore potrà scegliere il sesso del protagonista a seconda delle proprie preferenze. La modalità di gioco come per i precedenti capitoli della serie, vede il giocatore utilizzare le armi improvvisate, i veicoli e la possibilità di reclutare gli Amigos, membri di un sistema rivoluzionario che cercano di rovesciare il regime tirannico di Antón.” da Wikipedia

