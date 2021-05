Presentato lo scorso anno, Far Cry 6 è uno dei giochi più attesi del 2021 e domani – 28 maggio – Ubisoft mostrerà alcuni minuti di gameplay in anteprima. Per seguire l'evento in live streming, è sufficiente collegarsi al canale YouTube ufficiale della software house francese, l'evento inizia alle ore 18:30.

Sappiamo già molto riguardo a Far Cry 6, il trailer è stato pubblicato lo scorso luglio ma ancora non conosciamo la data d'uscita del titolo. Il nuovo capitolo del noto franchise è ambientato sull'isola caraibica fittizia di Yara, il compito del giocatore – nei panni di Dani Rojas – è quello di sconfiggere le truppe di Anton Castillo, villain interpretato da Giancarlo Esposito. Per chi non lo conoscesse, Esposito è un attore piuttosto famoso, conosciuto soprattutto per aver interpretato Gustavo “Gus” Fring nella serie televisiva Breaking Bad.

“Figlio di un ex dittatore Antón è stato educato fin dall'infanzia a governare. Quando un rivoluzionario uccise suo padre, si dedicò alla sua vita per reclamare ciò che credeva di diritto suo. Dopo una controversa campagna Antón viene eletto Presidente di Yara, con la promessa di riportare il paese al suo antico splendore. In breve tempo si dichiara presidente a vita e inizia a reprimere violentemente coloro che gli si oppongono, costringendoli ai lavori forzati. Il giocatore assume il controllo di un guerrigliero di nome Dani Rojas, che combatte per la libertà e per riportare Yara al suo antico splendore. All'inizio del gioco, il giocatore potrà scegliere il sesso del protagonista a seconda delle proprie preferenze. La modalità di gioco come per i precedenti capitoli della serie, vede il giocatore utilizzare le armi improvvisate, i veicoli e la possibilità di reclutare gli Amigos, membri di un sistema rivoluzionario che cercano di rovesciare il regime tirannico di Antón.” da Wikipedia

Non ci resta che attendere ancora qualche ora per conoscere maggiori dettagli su Far Cry 6, nella speranza che Ubisoft comunichi – finalmente – la data d'uscita del nuovo titolo per PC e console.

