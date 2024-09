Fantastico tablet Android da 11 pollici a 119,99€ con questo coupon Amazon

Un tablet che non costi troppo per studio, lavoro o intrattenimento? Puoi approfittare del coupon sconto attivo su questo Teclast P50 da 11 pollici che può essere tuo a soli 119,99 euro invece di 189,99. Per averlo a questo prezzo devi spuntare la casella del coupon che trovi in pagina.

Teclast P50: un tablet che conviene

Teclast P50 è un tablet con sistema operativo Android 14 e display da 11 pollici alimentato da un processore octa-core a 2GHz e 14 GB di RAM (6GB fisici e 8GB di espansione virtuale). I 128GB di memoria interna, espandibili fino a 4TB, ti permettono di archiviare una grande quantità di dati.

Dal punto di vista estetico, il tablet ha un design elegante grazie al suo corpo in metallo di soli 8mm di spessore e un peso complessivo di circa 480 grammi in modo che sia semplice tra trasportare. Lo schermo è di tipo IPS ed ha una risoluzione di 1280×800 pixel con tecnologia T-color 3.0 che migliora la qualità delle immagini.

Il dispositivo supporta 4G LTE Dual SIM, WiFi dual-band e Bluetooth 5.0, mentre la batteria da 8000mAh garantisce un’ottima autonomia, permettendoti di guardare video in 1080p per 10-13 ore con una luminosità standard. Inoltre, è dotato di fotocamera posteriore da 13 MP e frontale da 5 MP con funzionalità AI.

Una soluzione completa e versatile, ideale per non spendere troppo: applica il coupon sconto e acquistalo a soli 119,99 euro invece di 189,99.