Il fantastico speaker Sony SRS-XB13 in SCONTO del 45% su Amazon

Se vuoi acquistare una mini cassa portatile di ottima qualità a un prezzo vantaggioso non devi assolutamente perdere questa offerta. Vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello Sony SRS-XB13 a soli 32,99 euro, invece che 60 euro.

Come vedi in questo momento puoi avvalerti di uno sconto del 45% che ti fa risparmiare ben 28 euro sul totale. A questa cifra non c’è proprio tempo da perdere. Anche perché questo speaker Bluetooth offre un suono eccellente, è impermeabile, robusto e super compatto.

Sony SRS-XB13: il mini speaker delle meraviglie

Sicuramente una delle cose che si possono apprezzare di più è il suo design compatto che ti permette di averlo sempre dietro. Ha un pratico laccetto per agganciarlo dove vuoi e occupa pochissimo spazio. A dispetto delle dimensioni però regala un suono meraviglioso, con bassi vibranti e alti e medi cristallini. Il suono si propaga in tutte le direzioni e non distorce nemmeno alzando il livello al massimo. Perfetto quindi anche all’aperto.

Sul retro ha dei comodi comandi per alzare il volume, mettere in pausa i brani musicali, rispondere alle chiamate e associarlo con i tuoi dispositivi. La connessione è stabile e senza latenza. È resistente all’acqua con certificazione di grado IP67 per cui te lo puoi portare tranquillamente la mare o in piscina. E ha una super batteria in grado di durare per 16 ore con una sola ricarica.

Davvero un’occasione unica e per non arrivare tardi devi essere rapido. Per cui fiondati su Amazon e acquista il tuo Sony SRS-XB13 a soli 32,99 euro, invece che 60 euro. Se completi l’ordine adesso lo riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

