Fanali opachi ADDIO: subito a nuova vita con questo prodotto ASSURDO (7,47€)

I fanali opachi saranno solo un ricordo, dopo aver utilizzato questa pasta particolarissima del marchio Arexons, facilissima da applicare. Un faro rovinato, segnato dagli effetti del tempo, non solo è brutto sotto il punto di vista estetico, può essere anche pericoloso. Infatti, la visibilità notturna viene ridotta sensibilmente.

La speciale crema attualmente disponibile su Amazon, in formato da 150 ml, non solo ti permetterà di risolvere il problema su una vettura, sarà sufficiente per farlo su molte altre.

Questo è esattamente quel tipo di prodotto che dà soddisfazione: promette di fare qualcosa e la fa, effettivamente. Nessuna aspettativa delusa. Non te lo racconterei con così tanta convinzione, se non fossi stata direttamente coinvolta nella prova di questa soluzione.

Avevo da poco acquistato un’auto usata e ovviamente i fari risultavano completamente opacizzati. Avrei certamente potuto rivolgermi a un professionista per risolvere, ma ero certa che avrei di gran lunga sforato un budget che non si avvicina nemmeno ai 10€ (come quello necessario per l’acquisto di questa crema). Dunque, ho deciso di sperimentare e investire i pochi euro necessari per provare questo prodotto: il risultato è quello visibile in foto ed è stato incredibile. Sono assolutamente principiante e ho fatto tutto da sola, aiutandomi con il cotone idrofilo per strofinare. Il tubetto è ancora quasi pieno e potrò utilizzarlo nuovamente, se necessario.

Porta anche tu a nuova vita i vecchi fanali, grazie a questa soluzione pratica, affidabile e duratura.