Family New: Giga Illimitati a 7,99€ con WINDTRE

La nuova Family New di WINDTRE è una promozione attivabile da oggi solo per chi ha già attiva la Fibra con quest’operatore ed una SIM Mobile. Questa tariffa non è attivabile come prima SIM ma può essere aggiunta d un prezzo promozionale. Vediamo dunque le due versioni attivabili, sia con rinnovo su credito residuo sia tramite Easy Pay disponibili a meno di 8 euro al mese.

Family New: i dettagli

La prima tariffa nella versione che prevede il rinnovo su credito residuo offre di 25 Giga di traffico dati in LTE, minuti illimitati di chiamate verso mobili e fissi nazionali e 200 SMS sempre verso tutti. Il tutto a soli 7,99 euro mensili. La seconda versione in Easy Pay offre invece 50 Giga di partenza in 5G, minuti senza limiti verso tutti e 200 messaggi sempre allo stesso prezzo mensile.

In entrambi i casi, il bundle internet diventa illimitato grazie alla Fibra. Questa promozione è attivabile sia richiedendo un nuovo numero sia per chi intende cambiare gestore. Per ogni cliente, c’è la possibilità di aderire alla nuova promozione con i Giga Illimitati su un massimo di tre SIM.

La versione Easy Pay prevede il rinnovo mensile su conto corrente o carta di credito ed ha un vincolo contrattuale di 24 mesi. Quest’offerta non è compatibile con l’acquisto dei telefoni a rate.

Costi ed altro

La nuova Family di WINDTRE ha un contributo iniziale pari a 6,99 euro una tantum. Come abbiamo detto prima, la promo nella versione Easy Pay prevede un impegno contrattuale di due anni. Mentre, la variante ricaricabile non prevede vincoli. Inoltre, in caso di disattivazione della Fibra il bundle senza limite di traffico dati ritorna a quello di base. Il traffico, dunque, diventa pari a 25 Giga in 4G per la Family su credito residuo o a 50 Giga in 5G per quella con rinnovo su carta di credito o conto corrente.