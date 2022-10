Family+ 5G: la PROMO Vodafone TUTTO ILLIMITATO a 9,99€

Vodafone Family+ 5G è la tariffa dedicata a chi è già cliente di rete fissa e intende attivare una nuova utenza o passare il proprio numero al gestore rosso. Inoltre, sono inclusi ben 4 mesi di Pass Cinema ed Entertainment del servizio streaming NOW.

Vodafone Family+ 5G: i dettagli della PROMO

La promozione convergente col Fisso offre Giga Illimitati in 5G su rete Vodafone con velocità massima stanziata a 2 Gigabit al secondo in download e 200 Mbps in upload, minuti illimitati di chiamate verso tutti i numeri mobili e fissi nazionali e SMS sempre senza limiti e verso qualsiasi operatore. Il tutto a soli 9,99 euro mensili con Smart Pay.

Con il canone mensile sono inclusi gratuitamente ben 4 Mesi dei Pass Cinema ed Entertainment su NOW. Il pass include più di mille

film, oltre alle Serie TV e gli Show di Sky e tanti programmi per bambini e ragazzi. Dopo i 4 mesi gratis è possibile disattivare il servizio oppure continuare a fruire della visione dei due pacchetti a 14,99 euro al mese.

Oltre ai due Pass di NOW, la promozione include anche dei servizi preattivati e completamente gratuiti come il Chiamami e Recall, la Segreteria Telefonica, il numero di verifica del credito residuo 414 ed anche la navigazione in modalità hotspot.

La promozione è disponibile sia per chi intende cambiare gestore sia per chi necessita di attivare una nuova numerazione.

Costi ed altro

Per attivare la promozione è necessario corrispondere 6,99 euro una tantum come contributo di attivazione iniziale. Questa tariffa è disponibile solo per i clienti Vodafone che possiedono già la Fibra a casa oppure che stanno attendendo l’attivazione di internet a casa.

