Family+ 5G: la PROMO Vodafone DEFINITIVA a 9,99€

Family+ 5G è la promozione DEFINITIVA di Vodafone che offre internet illimitato in 5G a meno di 10 euro al mese SOLO per chi è cliente con la Fibra. Inoltre, ci sono ben 4 mesi GRATIS di Pass Cinema ed Entertainment della piattaforma NOW.

Family+ 5G: i dettagli della PROMO

L’offerta del momento prevede Giga Illimitati in 5G sulla Giga Network fino a 2 Gigabit al secondo in download e 200 Mbps in upload con minuti ed SMS senza limiti e verso tutti. Tutto questo a soli 9,99 euro mensili con rinnovo automatico. Tale promo è abbinata alla Fibra. In caso di recesso o migrazione della stessa, il bundle di Giga disponibili sarà pari a 10 Giga.

Inoltre, come abbiamo anticipato all’inizio, Vodafone regala ai quoi clienti che decidono di sottoscrivere questa offerta ben 4 Mesi Gratis di visione dei Pass Cinema ed Entertainment su NOW. Al termine del periodo gratuito, i pacchetti si rinnoveranno a 14,99 euro mensili, salvo disattivazione.

Nel costo mensile troviamo alcuni servizi gratuiti come il Chiamami e Recall, la Segreteria Telefonica e il numero 414 per verificare il credito residuo della tua promo. Inoltre, è incluso anche l’hotspot.

Un’altra opzione che è già attiva di default con questa tariffa è la Smart Passport+. Questo servizio extra prevede ben 60 minuti, 60 SMS e 500 MB di internet al giorno nei Extra UE e in US. Con questa opzione è previsto un costo giornaliero di 3 o 6 euro che scatta solo in caso di utilizzo.

Costi ed altro

La promozione che abbiamo visto quest’oggi è valida solo per chi possiede la Fibra o intende attivarla. Per attivare la tariffa è necessario corrispondere 6,99 euro una tantum. Inoltre, è disponibile sia in portabilità sia per chi richiede un nuovo numero.

