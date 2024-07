Falsi positivi antivirus: come Norton li gestisce per te

Un sistema antivirus può segnalare come infetto o sospetto un file, un programma o un sito web anche se, in realtà, non ci sono pericoli per il dispositivo dell’utente. In questi casi, si parla di “falso positivo“. Si tratta di un evento raro ma che può accadere con qualsiasi sistema antivirus.

Chi sceglie Norton, attivando il bundle Norton 360 che unisce antivirus e VPN, può imbattersi in falsi positivi. Il sistema antivirus di Norton, infatti, può segnalare delle potenziali minacce nel caso in cui rilevi qualcosa fuori norma. Si tratta, nella maggior parte dei casi, di un errore “in buona fede”, legato a un eccesso di zelo da parte di Norton.

Gli utenti hanno la possibilità di segnalare un falso positivo a Norton che andrà poi ad adeguare il funzionamento dei suoi sistemi di difesa. Tramite il sito di Norton è posisbile accedere a un modulo per segnalare falsi positivi legati all’utilizzo di un determinato software realizzato dall’azienda.

Per proteggere i propri dispositivi è comunque fondamentale ricorrere a un sistema avanzato di protezione, come Norton 360 che unisce antivirus e VPN con un costo di 29,99 euro per un anno, senza alcun vincolo. C’è anche la versione Deluxe che costa 34,99 euro al mese. Questa versione estende la protezione a 5 dispositivi tra Windows, macOS, Android e iPhone. Per attivare l’offerta basta visitare il sito di Norton.

Falsi positivi con Norton: come si risolve

Nel caso in cui Norton segnali un falso positivo (come detto, si tratta spesso di un eccesso di prudenza da parte del sistema antivirus) è possibile fare una semplice segnalazione. Basta raggiungere il sito submit.norton.com e selezionare la versione del software di Norton utilizzata, andando poi a segnalare il falso positivo rilevato (sia esso un file oppure un URL).

Per iniziare a usare Norton, invece, è sufficiente attivare Norton 360, il bundle che include:

antivirus

VPN illimitata

servizi di sicurezza aggiuntivi come il password manager e fino a 200 GB in cloud

Il costo è compreso tra 29,99 euro e 44,99 euro all’anno, in base alla versione scelta.