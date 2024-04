Fallout (serie TV) è disponibile in streaming: GRATIS per gli iscritti Prime

La prima stagione di Fallout è disponibile ormai da qualche giorno su Amazon Prime Video. Questa serie TV è tratta dall’omonima serie di videogiochi di stampo post-apocalittico e sta conquistando critica e pubblico. Se ancora non l’avessi iniziata, sappi che è inclusa ovviamente con il tuo abbonamento Amazon Prime senza costi aggiuntivi. In caso contrario, forse è l’occasione migliore per provarlo, dato che iscrivendoti adesso puoi avere subito 30 giorni di prova gratuita e poi decidere se proseguire o disdire.

Fallout è in streaming: di cosa parla la serie TV

Fallout ricalca in pieno quello che è lo stile della saga videoludica ed è ambientata circa 200 anni dopo un’apocalisse nucleare esplosa al culmine di un lungo conflitto tra Stati Uniti e Cina. Nel giro di un paio d’ore, la Terra è stata completamente trasformata, miliardi di abitanti sono morti e gran parte dei sopravvissuti si è rifugiata in rifugi atomici specializzati chiamati Vault, dove ha vissuto per generazioni lontana dei pericoli di quelle che ormai sono diventate terre selvagge e dalla cosiddetta Zona Contaminata.

Protagonista della storia è una di questi abitanti del Vault, Lucy, che dopo un’incursione dei predoni nel rifugio in cui è nata e cresciuta decide di mettersi alla ricerca di suo padre, rapito dagli stessi, scoprendo un mondo post-atomico totalmente diverso da quello che aveva immaginato.

Una serie che è capace di riprendere quelli che sono i concetti principali del franchise videoludico e di calcarli e rielaborarli al servizio di un prodotto televisivo, per quello che è diventato velocemente uno dei migliori show tratti dai videogiochi.

La prima stagione è composta da 8 episodi.