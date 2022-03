Fallout New Vegas 2 in attesa di Fallout 5: il piano di Microsoft

Fallout New Vegas 2 per rendere meno insopportabile la lunghissima attesa per Fallout 5. Sarebbe questo il piano di Microsoft secondo quanto riferito dal giornalista Jeff Grubb nel corso dell'ultima puntata del podcast ufficiale di GamesBeat.

Grubb aveva parlato della possibilità di un New Vegas 2 poco tempo fa, asserendo che fossero in atto dei colloqui tra Microsoft e Obsidian, il team che si occupò del progetto originale. Sarebbe però soltanto una delle opzioni sul tavolo per la casa di Redmond.

Fallout New Vegas 2 o un nuovo progetto per il rilancio del franchise in attesa di Fallout 5

Facciamo prima di tutto un po' d'ordine: con l'acquisizione di Bethesda, Microsoft si è portata a casa ovviamente anche l'amatissimo franchise post-apocalittico. Prima di vedere Fallout 5, però, dovremo aspettare parecchio: il team è al momento al lavoro su Starfield che uscirà a novembre di quest'anno, poi passerà finalmente al progetto The Elder Scrolls 6. Solo dopo il lancio di quest'ultimo, che avverrà tra il 2024 e il 2025, si inizierà davvero a parlare del prossimo Fallout.

Ovviamente, la casa di Redmond non vuole tenere in attesa un marchio così importante, da qui è nata l'idea di parlare con Obsidian per valutare la realizzazione di uno spin-off in stile New Vegas. Non sarebbe però l'unico team interno con cui Microsoft starebbe parlando: pare infatti che sia stata esplorata la possibilità con inXile, il creatore di Wasteland che vanta tra le sue fila diversi sviluppatori dei Fallout originali.

Il potenziale degli Xbox Game Studios dopo le numerose acquisizioni è esattamente questo: avere in mano dei franchise importanti e volendo poterli affidare ad altri team, in attesa che lo sviluppatore principale possa mettersi al lavoro sul nuovo capitolo. È il caso appunto di Fallout 5, con un eventuale Fallout New Vegas 2 a “coprirne” l'attesa.

Le possibilità sul tavolo sono insomma tante: vedremo quale di queste si concretizzerà in futuro.