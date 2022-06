Fallout 5 confermato ufficialmente, ma dopo The Elder Scrolls 6

Non è una sorpresa: Bethesda conferma ufficialmente che tra i suoi piani futuri vi è lo sviluppo di Fallout 5. Todd Howard, director dello studio, ne ha parlato nel corso di una recente intervista concessa al portale IGN, ribadendo tuttavia un’altra ovvietà: bisognerà aspettare il lancio di The Elder Scrolls 6.

I fan della serie post-apocalittica dovranno dunque pazientare parecchio tempo dato che il sequel di Skyrim è ancora in pre-produzione e in ogni caso, al momento, la priorità è completare il lancio di Starfield, previsto per inizio 2023 su PC e Xbox Series X/S.

Fallout 5: sarà una lunghissima attesa, a meno che…

Todd Howard è stato molto chiaro nel delineare il planning futuro di Bethesda Game Studios, parlando candidamente di un ordine con Starfield in testa, seguito da The Elder Scrolls 6 e infine Fallout 5. Considerate le tempistiche solite e cercando di essere ottimisti per il quinto capitolo della saga di RPG post-apocalittici potrebbe essere necessario aspettare addirittura il 2028-2029.

A meno che, come si è rumoreggiato più volte, Microsoft, che possiede adesso i diritti di sfruttamento del marchio, non decida di riportare in auge la saga in altro modo. Si è parlato di possibili rimasterizzazioni di Fallout 3, New Vegas e Fallout 4. Si discute però anche della possibilità di affidare uno spin-off a un altro team, tanto che in molti sognano che potremmo vedere presto l’annuncio di un New Vegas 2, affidato nuovamente ad Obsidian, altro team interno Microsoft.

Nel frattempo, il primo gameplay di Starfield è stato mostrato domenica sera durante l’Xbox and Bethesda Game Showcase 2022 mettendo in prima luce tutte le caratteristiche di un progetto che sembra essere veramente ambizioso. Un titolo che ha tutte le potenzialità per diventare il grande gioco del 2023 per la line-up Xbox.

