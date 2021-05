Nei giorni scorsi il team di Mediatonic – sviluppatore di Fall Guys: Ultimate Knockout – ha annunciato di aver rinviato il lancio del gioco in versione Xbox e Nintendo Switch. Questa scelta proviene dalla volontà dello studio di concentrarsi sull’implementazione del cross-play, funzione attesa da molto tempo dai giocatori PC e PlayStation.

“Rinviare le versioni per Xbox e Switch ci dà più tempo per aggiungere nuove funzioni come il cross-play”

La funzione in arrivo consentirà ai giocatori console di incontrare in partita anche utenti connessi da PC e viceversa, con la possibilità di invitare in squadra i propri amici anche se giocano da una piattaforma differente.

La roadmap 2021 aveva fissato l’uscita di Fall Guys per le suddette piattaforme entro l’estate, ma questo inaspettato rinvio sposta il lancio delle due versioni a data da destinarsi, con ogni probabilità vedranno la luce entro fine anno. Intanto gli sviluppatori ci ricordano che è in arrivo la stagione 4.5 di Fall Guys: Ultimate Knockout, che introdurrà moltissime nuove skin e 2 mappe di gioco.

Videogames