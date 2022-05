Fall Guys presto gratis e in arrivo anche su Switch, Xbox e PS5

Mediatonic ha annunciato che Fall Guys sarà presto disponibile su piattaforme Nintendo Switch, Xbox ed Epic Games Store a partire dal prossimo 21 giugno. Il gioco supporterà il cross platform e il cross progression tra tutte le console, dando la possibilità ai giocatori di giocare insieme a prescindere dal sistema che posseggono.

Gli utenti PlayStation e Steam che possiedono già una copia del gioco continueranno a ricevere tutti gli aggiornamenti, mentre i nuovi giocatori non potranno scaricare il titolo su Steam, ma dovranno farlo tramite l’Epic Games Store: ovviamente se giocano su PC. Inoltre, è in arrivo anche la versione per PS5, che includerà tempi di caricamento più veloci e altre migliorie alle prestazioni.

Fall Guys gratis e con tante novità in arrivo dal 21 giugno

Quello promesso dagli sviluppatori è un aggiornamento veramente corposo. Infatti, coloro che avevano già acquistato Fall Guys dal 21 giugno potranno riscattare il nuovo pacchetto Legacy, che include un soprannome, una targhetta, il costume Regale, il costume Veggie Dog, il costume Nano risoluto e un Pass Premium valido per la stagione 1.

Proprio la Stagione 1 è il fiore all’occhiello di quello che sarà il gioco dalla data del 21 giugno, con nuovi livelli, costumi, un sistema ludico in continua evoluzione e ovviamente la possibilità inedita di sfidare utenti da tutto il mondo a prescindere dalla piattaforma da cui giocano.

Debutta anche il Pass stagionale, che offrirà la possibilità di ottenere nuovi costumi e altri contenuti da sbloccare. Per coloro che non lo acquisteranno, ci sarà comunque un percorso di progressione gratuito disponibile per tutti.

