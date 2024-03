Fairy Platinum Plus: sconto del 33% su questa maxi confezione

Basta poco per migliorarti la giornata, dopo lunghe ore di lavoro: non dovere lavare tutti i piatti accumulati e permettere di farlo alla lavastoviglie a un costo irrisorio. Come? Ti basta acquistare la confezione di Fairy Platinum Plus contenente ben 184 pastiglie di detersivo + brillantante in sconto del 33%. Questi detersivo top di gamma, solo per oggi, è disponibile ad appena 37,99€ invece di 56,89€. Una proposta imperdibile, che ti consigliamo di sfruttare finché le offerte di primavera sono ancora attive!

Piatti puliti senza muovere un dito con Fairy Platinum Plus

In primis, prima ancora di spiegarti perché acquistare le capsule Fairy Platinum Plus ti garantirà dei piatti perfetti che dureranno anche di più negli anni, ci teniamo a specificare perché utilizzare la lavastoviglie è una scelta saggia. Questo non solo perché porta vantaggi in termini di praticità e comodità, ma è anche perché si tratta di un’ottima scelta per l’ambiente! Innanzitutto, l’efficienza energetica delle moderne lavastoviglie riduce di molto il consumo di acqua e energia rispetto al lavaggio a mano, ottimizzando il ciclo di lavaggio per ridurre gli sprechi.

Non meno importante, utilizzando la lavastoviglie, è possibile risparmiare una notevole quantità di acqua. Molti studi dimostrano che lavare i piatti a mano richiede una quantità significativamente maggiore di acqua rispetto alla lavastoviglie, oltre che di impegno fisico e stress da aggiungere alla tua quotidianità. Per questo, ti consigliamo di sfruttare la lavastoviglie e ottimizzare ancora di più il tuo consumo con le migliori capsule della collezione Fairy! Le Fairuy Platinum Plus, infatti, rimuovono le macchie di cibo più incrostato e lasciano i piatti puliti, sempre come nuovi.

Le capsule di detersivo Fairy, inoltre, rimuovono tutta l’opacità anche dai vecchi piatti grazie alla tecnologia di cui sono provviste. In questo modo, non solo ti assicurano il meglio, ma te lo garantiscono anche con i cicli brevi di lavaggio della tua lavastoviglie. Non da meno, il sistema di prelavaggio integrato, si occupa di trattare con la massima accuratezza le stoviglie al posto tuo. Il top del top, in sconto del 33% solamente per oggi, non fartele sfuggire!