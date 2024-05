Fairy Platinum Plus per Lavastoviglie: 125 capsule a PREZZO SCORTA (-25%)

Fai scorta per la tua lavastoviglie con la confezione da 125 capsule di Fairy Platinum Plus, il detersivo brillantante con tecnologia anti-opaco e che elimina il grasso e anche le incrostazioni più ostinate: il prezzo in offerta è di soli 29,99 euro invece di 40,11 e se attivi l’acquisto periodico puoi risparmiare un ulteriore 5% o 10% sul costo finale.

Detersivo lavastoviglie Fairy Platinum Plus: le caratteristiche

Le pastiglie lavastoviglie Fairy Platinum Plus sono un’opzione efficace per la pulizia dei piatti, offrendo un risultato impeccabile già dal primo lavaggio. Grazie alla loro potente formula anti-opaco, sono in grado di affrontare anche lo sporco più ostinato, inclusi i residui di grasso e le macchie difficili da rimuovere.

Sono delle capsule progettate per una rapida azione pulente: si dissolvono velocemente una volta a contatto con l’acqua, permettendo al detergente e alla polvere di agire istantaneamente sui piatti. Integrando poi la funzione del sale per lavastoviglie garantiscono una protezione aggiuntiva per il vetro e l’argento.

Un altro vantaggio? Il fresco profumo di limone che lasciano nella lavastoviglie dopo ogni ciclo di lavaggio. Sono facilissime da usare e non è necessario aprirle: devi solo posizionare una capsule nel vano del detergente e poi avviare il ciclo di lavaggio.

Confezionate in un pratico pacco da 125 capsule, puoi assicurarti una fornitura duratura e conveniente, garantendo piatti puliti e brillanti ogni volta. Acquistala ora in offerta a 29,99 euro.