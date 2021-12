Fairphone 4 5G: iFixit lo premia con il punteggio di 10/10

Il punteggio di iFixit per Fairphone 4 5G simboleggia l'ottimo lavoro svolta dalla compagnia con il suo primo smartphone 5G modulare. Sin dalla prima generazione di smartphone Fairphone, l'obbiettivo dell'azienda è stato quello di offrire ai propri utenti uno smartphone realizzato tenendo in altissima considerazione la sostenibilità e la riparabilità.

iFixit promuove Fairphone 4 5G con 10/10

Con un punteggio pari a 10/10, Fairphone 4 5G viene premiato da iFixit in quanto assolutamente in grado di essere riparato da chiunque, anche da chi non ha mai preso in mano un cacciavite. iFixit sottolinea quanto sia semplice accedere ai componenti interni del dispositivo modulare fin dall'inizio: infatti, sollevando il telaio posteriore, è possibile rimuovere facilmente la batteria (non sono presenti strani connettori che la collegano alla scheda madre), la porta USB Type-C e anche lo speaker inferiore. L'assenza di colla permette inoltre di accedere al display senza timore di danneggiarlo, dimostrando a tutte le altre aziende che è possibile venire incontro agli utenti senza compromessi.

Il cacciavite, presente in confezione, è l'unico strumento realmente utile per accedere all'hardware di Fairphone 4 5G. Le etichette ben leggibili mettono in risalto ogni componente per facilitare la riparazione del dispositivo in caso di guasti, mentre la sicurezza di un lungo supporto da parte dell'azienda valorizza ancora di più il device che punta più sulla sostanza che sull'apparenza.

In queste ore, inoltre, anche JerryRigEverything ha speso parole di elogio per Fairphone 4 5G.