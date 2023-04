Fai scorta di SMARTIES: 24 tubi golosi a metà prezzo su Amazon

Chi non ha mai sognato una scorta di golosissimi confetti al cioccolato da tenere a portata di mano ogni volta che arriva voglia di dolce? Amazon risponde alle tue esigenze con questa super offerta: 24 tubi di Smarties al 48% di sconto, per un prezzo bassissimo al quale non potrai resistere!

I confettini al cioccolato più famosi di sempre sbarcano su Amazon con un’offerta pazzesca per un formato-famiglia che ti permetterà di farne scorta e regalarli anche ai tuoi amici più cari. Una confezione con ben 24 tubi di confettini colorati al cioccolato al latte, con il 48% di sconto e un prezzo irrisorio di soli 12,99€ al posto dei canonici 24,99€ di listino.

Se ti stai chiedendo perché dovresti acquistare il formato-scorta delle Smarties (oltre che per il loro prezzo bassissimo), ti diamo qualche idea vincente:

Puoi utilizzare i tubetti come gadget per una festa di compleanno

Puoi utilizzarli anche come regalo per bambini in occasione di un evento

in occasione di un evento Puoi distribuirli durante le festività ad amici e parenti

Puoi utilizzarli come “dolcetto o scherzetto” a Halloween

Puoi… semplicemente goderteli ogni volta che vorrai!

La colorazione delle Smarties è tutta di origine naturale, grazie a una miscela di ingredienti differenti e coloranti di origine naturale che non ne alterano il dolce sapore. Il cacao utilizzato per il ripieno di cioccolato al latte proveniene da piantagioni 100% sostenibili e certificate nell’ambito del progetto Nestlé Cocoa Plan, che contribuisce anche a migliorare l’accesso all’istruzione dei bambini nelle aree rurali della Costa D’Avorio.

Ma non finisce qui: se sei particolarmente sensibile al benessere dell’ambiente, sappi che Smarties da oggi realizza i suoi tubi completamente in carta. Da tempo ormai è stato eliminato, infatti, il tappo di plastica che andava a chiudere la confezione, per rendere il tutto 100% riciclabile.

Ma ci stai ancora pensando? Forza, dai sfogo alla tua golosità: 24 tubi di Smarties al prezzo ridicolo di soli 12,99€ ti aspettano su Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.