Fai da te(ch): 5 gadget per la casa smart a meno di 20€ su Amazon

Divertiti a creare la casa smart a budget limitatissimo. Con questi 5 gadget super utili, il fai da te(ch) non potrebbe essere più semplice. Basta veramente poco per vivere da subito come se fossi nel futuro.

Le 5 proposte che ho raccolto puoi decidere di usarle da sole oppure insieme per creare subito un piccolo ecosistema, con un speaker smart al centro. Tutti i dispositivi li trovi su Amazon e costano meno di 20€. Godi sempre di spedizioni rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.

Fai da te(ch): idee utili per una casa super smart

Un piccolo elenco, che ti permetterà di ampliare i tuoi device intelligenti spendendo pochissimo, ma non solo: vanno bene anche se parti completamente da zero. Dai un'occhiata!

Echo Flex a 14,99€ invece di 29,99€: smart speaker con Alexa, super compatto, che è un vero e proprio concentrato di tecnologia; interagisci con l'assistente vocale per gestire la casa e chiedere informazioni, ma non solo. Infatti, c'è il Bluetooth, una presa jack audio da 3,5 mm e persino una porta USB. Puoi ricaricare i tuoi device, oppure collegare casse audio esterne più potenti; l'ideale da usare come cuore per il tuo sistema smart;

Il secondo gadget è assolutamente da avere. Ben 5 metri di striscia LED smart RGB di ottima qualità a 18,99€ in sconto lampo. La puoi montare in totale autonomia ed è pronta a creare punti luce eccezionali in qualsiasi angolo desideri, dietro la TV, ma non solo; tramite WiFi la gestisci con lo smartphone, ma anche con gli smart speaker.

A seguire, una coppia di prese smart di Tapo a 19,82€ appena. Perfetta per rendere smart praticamente qualsiasi dispositivo. Che si tratti della stufa, del condizionatore, della macchina del caffè, poco importa. Affidabili e super semplici da configurare.

Se il dispositivo da rendere smart ha un'alimentazione USB, allora questo particolare adattatore è la soluzione. Lo prendi ad appena 14,99€ e funziona esattamente come le prese smart, ma a disposizione ti mette una porta USB: geniale.

Per finire ci sono loro, che in una casa intelligente devono per forza esserci. Certo, mi riferisco alle lampadine smart, ma non a un modello a caso. Questo gioiellino di Tap è di ottima qualità, con funzionalità RGB (multicolore) e super semplice da configurare. Lo gestisci da smartphone o tramite smart speaker. Il prezzo? Bassissimo: lo prendi a 10€ circa appena.

Come vedi, basta veramente investire pochissimo per avere subito una casa smart. Questi utili gadget costano meno di 20€ su Amazon e possono essere anche il punto di partenza per il tuo ecosistema intelligente. Su ognuno, godi di spedizioni rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.