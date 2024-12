Fai-da-te per Natale: trapano a percussione BOSCH in offerta (-22%) e in pronta consegna Amazon

Un’idea regalo fai-da-te è sempre un’ottima scelta per Natale. Ti segnaliamo allora lo sconto attivo sul trapano a percussione UniversalImpact di Bosch che, con valigetta inclusa, puoi acquistare a soli 79,99 euro invece di 102,99. La consegna è garantita prima di Natale.

Trapano a percussione Bosch: qualità e versatilità per i tuoi lavori

Il trapano in questione è dotato di un potente motore da 800 watt e un innovativo sistema di sicurezza che ti permettono di lavorare con prestazioni eccezionali e una facilità d’uso senza pari.

Il sistema KickBack Control fa sì che il trapano si spenga automaticamente nel caso si bloccasse su materiali duri, così da proteggerti da eventuali torsioni accidentali. Affronti con facilità qualsiasi superficie, dal legno al metallo fino al calcestruzzo e i risultati sono sempre precisi e professionali.

Con la tecnologia Constant Electronic di Bosch il numero di giri viene mantenuto in maniera costante anche sotto sforzo, mentre il sistema Speed Preselection è utile per regolare e controllare la velocità in base al materiale. Il madrino autoserrante Auto-Lock permette invece di cambiare gli accessori in modo rapido e senza usare attrezzi di supporto.

Tutto questo viene fornito in una pratica valigetta che ti aiuterà a tenere il tutto sempre pulito e in ordine. Approfitta dello sconto Amazon e acquista il trapano a percussione Bosch a soli 79,99 euro invece di 102,99.