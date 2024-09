Fai click e ti svuotano il conto corrente

Forse non ne hai mai sentito parlare, ma in questi giorni si sta diffondendo il Malvertising. In pratica, con un solo click questa truffa riesce a svuotare il tuo conto corrente online installando pericolosi malware o trojan sui tuoi dispositivi. Tutto questo a tua completa insaputa, pensando di aver cliccato su una pubblicità innocua. Ecco la definizione di Malvertising dagli esperti di sicurezza informatica di Malwarebytes:

Malvertising, o pubblicità dannosa, è il termine che indica le pubblicità controllate in modo criminale all’interno di programmi collegati a Internet, di solito i browser web(ci sono delle eccezioni), che danneggiano intenzionalmente persone e aziende con ogni sorta di malware, programmi potenzialmente indesiderati (PUP) e truffe assortite. In altre parole, il malvertising utilizza quella che sembra pubblicità online legittima per distribuire malware e altre minacce senza che sia necessaria alcuna interazione da parte dell’utente.

L’aspetto più pericoloso di questo attacco è che può comparire su qualsiasi sito web, anche in quelli che conosciamo molto bene e di cui ci fidiamo. Gli esperti di Malwarebytes spiegano che “i malintenzionati che si celano dietro il malvertising hanno molteplici obiettivi illeciti che perseguono con ostinata determinazione. Vogliono fare soldi rubando i vostri dati identificativi, i vostri dati finanziari e i vostri dati di contatto, tra le altre cose“.

Come puoi difendere il tuo conto corrente dal Malvertising

“Grazie” al Malvertising in pericolo non c’è solo il tuo conto corrente, ma anche i tuoi dati personali e tutti i contenuti privati che conservi sui tuoi dispositivi. L’efficacia di questo attacco e la facilità con il quale può essere attivato lo rende particolarmente pericoloso. Esistono però alcune precauzioni che ti permettono di proteggere e difendere i tuoi dispositivi: