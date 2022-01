FaceTime funziona con Xbox ma non con Apple TV

Oltre al rilascio di iOS 15 e macOS Monterey lo scorso anno, Apple ha anche aggiornato FaceTime per supportare la partecipazione alle chiamate FaceTime da un browser web. Questa modifica ha abilitato per la prima volta il supporto per le chiamate FaceTime su dispositivi Windows e Android. E come ora sottolinea un utente di Reddit, questo si estende anche a Microsoft Edge in esecuzione su una Xbox Series S.

FaceTime funziona bene con Windows, ma con Apple ci sono dei limiti

Tuttavia è successa una cosa alquanto incresciosa: l'utente di Reddit JavonTEvans ha pubblicato questa scoperta durante il fine settimana, spiegando di essere riuscito a partecipare con successo a una chiamata FaceTime da un collegamento e-mail nel browser Microsoft Edge sulla sua Xbox Series S. In questa configurazione, una Logitech C930 ha funzionato da webcam ed è connessa direttamente alla Xbox stessa.

Naturalmente, è importante tenere a mente che un prodotto Apple è ancora necessario ad un certo punto del processo qui. Un collegamento FaceTime può essere creato solo utilizzando l'app FaceTime su iPhone, iPad o Mac. Ciò che vuole evidenziare questo esperimento, tuttavia, è che il collegamento FaceTime può quindi essere aperto su una Xbox con una webcam collegata e Microsoft Edge in esecuzione (tramite MacRumors).

Non sorprende che FaceTime dal web funzioni utilizzando Edge sulla console Series S (e presumibilmente anche altri modelli Xbox). In effetti, sarebbe probabilmente più sorprendente se la feature non funzionasse. Qual è il problema quindi?

Semplice: non c'è un supporto a FaceTime per Apple TV.

Sì, avete letto bene. Attualmente esiste una soluzione alternativa per “utilizzare” l'app di videochiamate sulla vostra Apple TV, ma implica l'utilizzo della funzione di mirroring dello schermo AirPlay del vostro iPhone o iPad e la trasmissione sulla box della mela. Sì, funziona, ma è un metodo macchinoso e non è un'app nativa per la scatola da oltre 180€ del colosso di Cupertino.

Bloomberg ha riferito che l'OEM di Cupertino sta sviluppando un nuovo box TV connesso con un altoparlante HomePod integrato e una fotocamera FaceTime. Tuttavia, si dice che questo dispositivo sia in fase di sviluppo iniziale e non è chiaro quando o se verrà rilasciato.

Nel frattempo, se volete usare FaceTime dalla TV, sembra che la scelta migliore sia con una Xbox. Realizzata da Microsoft. Mediante il browser Edge.

Sì, è alquanto ridicola e bizzarra come cosa, lo sappiamo.