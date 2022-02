Facebook Reel disponibili in Italia, con nuove possibilità di guadagno

Meta annuncia ufficialmente la disponibilità dei Facebook Reel per iOS e Android in oltre 150 Paesi in tutto il mondo, tra cui l’Italia, con ulteriori modalità di guadagno pensate per i creator.

Dopo l'enorme successo riscosso su Instagram, ecco che i Reel fanno il loro esordio anche su Facebook. Tutti i creator negli Stati Uniti, in Canada e in Messico che fanno parte del programma di inserzioni in-stream sono automaticamente idonei alla monetizzazione tramite inserzioni pubblicitarie all’interno dei loro Reel pubblici. Entro metà marzo, questi test saranno estesi anche ai creator di quasi tutti i paesi dove le inserzioni in-stream sono disponibili.

Nelle prossime settimane cominceranno i test anche per quanto riguarda le Stelle sui Reel di Facebook: gli utenti potranno sostenere i loro creator proprio acquistando e inviando Stelle mentre guardano i loro Reel. Sia le inserzioni in overlay che le Stelle consentiranno ai creator di guadagnare e crescere in modo proporzionale alle visualizzazioni ed alle rispettive interazioni del pubblico.

Tra le nuove funzionalità disponibili ci saranno anche:

Remix: crea il tuo Reel utilizzando tutto o parte di un altro Reel condiviso pubblicamente su Facebook.

crea il tuo Reel utilizzando tutto o parte di un altro Reel condiviso pubblicamente su Facebook. Reel di 60 secondi: realizza Reel della durata massima di 1 minuto.

realizza Reel della durata massima di 1 minuto. Bozze: presto sarai in grado di creare un Reel e scegliere di “salvarlo in bozza” cliccando sul pulsante “Salva”.

presto sarai in grado di creare un Reel e scegliere di “salvarlo in bozza” cliccando sul pulsante “Salva”. Video Clipping: nei prossimi mesi saranno lanciati strumenti di video editing che renderanno più facile il lavoro dei creator.

Inoltre, per incrementare la diffusione dei Reel su Facebook, questi verranno resi disponibili anche nelle Storie, nella sezione Watch, nei Feed e nei gruppi.