Facebook ha appena presentato il nuovo servizio Reels negli Stati Uniti per competere con TikTok; di fatto, la funzionalità è pressoché identica alla controparte che è già disponibile da un po' di tempo su Instagram.

Facebook vuole togliere lo scettro a TikTok

L'azienda di proprietà di Mark Zuckerberg ha annunciato oggi che sta portando la sua popolare funzione Reels di Instagram anche all'interno della sua app principale (Facebook) per alcuni utenti statunitensi. Secondo un rapporto di The Verge, Facebook Reels “apparirà ad alcuni utenti nel feed delle notizie e all'interno dei gruppi, dove le persone possono guardarli insieme“. La compagnia ha affermato che lo sta già testando in India, Messico e Canada. Si legge infatti:

Le persone possono guardare e creare bobine dall'app di Facebook e la funzione è progettata per offrire alle persone un modo per “esprimersi, scoprire contenuti divertenti e aiutare i creatori ad ampliare la propria portata”. Come giustificazione per il test, Facebook afferma che quasi la metà del tempo trascorso sull'app è dedicato alla visione di video e che Reels sta crescendo “particolarmente rapidamente”.

È evidente che la società stia cercando di competere con la crescente influenza di TikTok, che è l'unica app non Facebook a raggiungere i 3 miliardi di download negli app store. Non di meno, quest'ultima è stata anche l'app social più popolare nel 2020. Con Facebook Reels, gli utenti avranno un altro posto dove pubblicare i loro video di lunga durata.

Come probabilmente ricorderete, quando l'azienda ha iniziato a copiare la funzione Storie di Snapchat, il social network l'ha aggiunta a tutte le sue app di social media: Facebook, Messenger, Instagram e WhatsApp.

Poiché i video simili a TikTok stanno diventando sempre più popolari, non sorprende vedere che la società la stia introducendo… ovunque.

Infine, i dirigenti di FB hanno dichiarato a The Verge che “l'azienda spenderà $ 1 miliardo per i creatori di Facebook e Instagram fino al 2022, ma aggiunge che nei prossimi mesi lancerà anche ulteriori programmi di bonus e finanziamenti iniziali, in particolare rivolti a Facebook Reels“.

Dobbiamo aspettarci i Reels anche nelle storie di WhatsApp?

