Facebook Messenger: le nuove scorciatoie ti semplificheranno la vita

Nuovo importante aggiornamento per Facebook Messenger che, assieme a WhatsApp e Telegram, è certamente tra le applicazioni di messaggistica istantanea più utilizzate dal pubblico.

Migliora l'esperienza di utilizzo del servizio grazie all'implementazione di altre scorciatoie, utili per mettere in atto specifiche azioni a proprio vantaggio ma anche in favore degli altri membri della chat.

Le ultime novità di Facebook Messenger

Un aggiornamento che rivela la sua utilità specialmente per quanto riguarda le chat di gruppo. Taggare una specifica persona è un gioco da ragazzi: basta far precedere dalla chiocciolina il suo nome (@nomeutente). Da ora sarà possibile richiamare l'attenzione di tutti in una sola volta, semplicemente inserendo @tutti (supponiamo, dato che il corrispettivo in inglese sarà @everyone). Lo screenshot che condividiamo di seguito mostra entrambe le situazioni, sia per quanto concerne il tag singolo (a sinistra) e sia per quanto riguarda il tag collettivo (a destra):

Un'altra chicca interessante consiste nella possibilità di scrivere in una chat di gruppo su Facebook Messenger senza disturbare gli altri partecipanti con delle fastidiose notifiche. In maniera molto intuitiva, inserendo la stringa /silent si potrà inviare il messaggio e gli altri membri lo leggeranno solo quando effettueranno nuovamente l'accesso alla conversazione. In questo screenshot viene mostrato quanto appena detto:

Infine, a completamento di tutto, su Facebook Messenger è stata inserita anche una nuova scorciatoia per mezzo della quale gli utenti avranno la possibilità di effettuare pagamenti: /pay. Ovviamente, non essendo questo sistema ancora disponibile in Italia, la shortcut vale solo per il pubblico statunitense:

Quelle che abbiamo appena elencato sono solo alcune delle nuove scorciatoie in arrivo su Facebook Messenger, che in primis dovrebbero raggiungere gli utenti iOS e, in seguito, anche coloro che utilizzano l'applicazione di Meta sugli smartphone Android (prima che, com'è ovvio che sia, il tutto venga reso disponibile anche nella versione web).