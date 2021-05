Facebook vuole stare al passo con le altre app di comunicazione, pertanto ha appena rilasciato un nuovo aggiornamento che ha portato molte funzionalità extra per Facebook Messenger e Instagram.

Facebook Messenger e Instagram: le novità

La controversa politica sulla privacy di WhatsApp e successivamente la lotta con Signal e Telegram ha portato molta attenzione negativa sui sistemi di chat di Zuckerberg. Pertanto, se l’azienda vuole tenere il passo, dovrà conquistare nuovamente gli utenti con features davvero esclusive. Diamo un’occhiata alle nuove funzionalità di Facebook Messenger e Instagram DM.

Messenger: ecco le funzionalità

Archivi chat

A volte cancelliamo la nostra chat e in seguito vogliamo leggerla ma sfortunatamente ciò non è più disponibile. Tuttavia, Facebook ha risolto questo problema con “le chat archiviate“. Ora, invece di eliminare una chat in modo permanente, potete scorrere verso sinistra per archiviarla e ripristinarla quando volete.

2. Toccare per registrare

Quante volte vi è successo di registrare una nota vocale e accidentalmente non siete riusciti a tenerla più a lungo e non è stata inviata? Facebook ha risolto questo bug: ora non dovrete tenere premuto per registrare un audio, no. È sufficiente toccare per registrare una nota vocale e poi pigiare di nuovo per interrompere la registrazione. Questo renderà l’invio di note vocali molto più semplice.

3. Altri temi

Ci stanchiamo di vedere lo stesso vecchio layout di Facebook Messenger, quindi per rendere le cose più interessanti, Facebook ha introdotto nuovi temi. Ora potete selezionare un tema di Star Wars o uno basato su Selena: The Series di Netflix. Questo fornisce una nuova esperienza agli utenti; la funzione è disponibile anche per i DM di Instagram.

4. Nuovi adesivi per fotocamera

Facebook Messenger ha ricevuto nuovi adesivi per fotocamera specialmente per gli abitanti delle isole asiatiche e del Pacifico (API). Sono disponibili un totale di quattro stickers per fotocamera che gli utenti possono utilizzare per mostrare il proprio supporto alla comunità API.

Instagram: le news

1. Risposte visive

Le risposte visive sono in realtà simili alla funzione di risposta di Snapchat. Se qualcuno vi invia un’immagine o un video su Instagram DM, potete rispondere immediatamente anche con un’immagine / video. La funzione rende solo più facile rispondere a tutto ciò. Sembra che Instagram stia cercando di prendere il posto di Snapchat.

2. Posta in arrivo visualizzata

In precedenza, si doveva andare dalla sezione “DM” per verificare se qualcuno ha visto o meno il vostro messaggio. Ma ora potete facilmente controllare se il messaggio è stato visto senza aprire il loro DM. Questo renderà le cose molto più facili e intuitive. Fateci sapere qual è la vostra nuova funzionalità preferita di Facebook Messenger e Instagram DM.

