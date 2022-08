Facebook Messenger: come abilitare la crittografia end-to-end

Solitamente l’app di messaggistica istantanea più utilizzata al mondo è WhatsApp, segue poi Telegram e infine ci dimentichiamo di quella che forse utilizziamo meno, ma è collegata a un noto social network. Stiamo parlando di Facebook Messenger.

Magari adesso avrai pensato: “Io non la uso quasi mai”. Invece, non ricordi che rimane sempre attiva lavorando in background per inviarti notifiche in tempo reale, proprio come fa WhatsApp. E se poi utilizzi Marketplace di Facebook allora qualche messaggio lo avrai ricevuto e inviato anche tu.

A volte sono gli stessi nostri amici a inviarci un video o un post tramite Facebook Messenger. Diciamola tutta, lo facciamo anche noi perché è più comodo, vediamo qualcosa da condividere mentre scorriamo i post sui social e lo inviamo subito. A volte invece perché non abbiamo il numero di cellulare del nostro amico e quindi non potremmo inviarglielo tramite WhatsApp.

Ecco perché non dobbiamo trascurare nemmeno le chat di questa che è, né più e né meno, un’app di messaggistica istantanea. Ma come puoi proteggere le tue conversazioni private da possibili violazioni? L’unico modo è attivando la crittografia end-to-end.

Facebook Messenger: attiva la crittografia end-to-end

Ha lasciato un po’ tutti spiazzati la notizia che recentemente Facebook ha fornito alla polizia la cronologia delle chat di diversi utenti. Pensare che qualcosa di privato vada in mano a degli estranei non ci trasforma automaticamente in criminali. La privacy è fondamentale, anche su Facebook Messenger.

Ecco perché è importantissimo attivare la crittografia end-to-end che, attualmente, non è un’impostazione predefinita disponibile sull’app. Al contrario è attivabile per singola chat, prima di iniziare una conversazione o di continuarla.

Aprendo l’app Facebook Messenger devi selezionare Chat nel menù in basso. Lì trovi un’icona simile a una penna, “Modifica“, che si trova in alto a destra. Una volta selezionata dovrai attivare l’icona del “Lucchetto“, sempre in alto a destra. Infine, seleziona il contatto con cui vuoi chattare attivando la crittografia end-to-end-.

Se invece hai già avviato una conversazione e vuoi attivare la crittografia end-to-end, devi entrare nella chat e toccare l’icona “Informazioni“, una “i” in alto a destra. Poi vai a “Conversazione segreta” e il gioco è fatto.

A volte però questo non basta perché possiamo diventare facile preda di attacchi phishing e smishing, Spesso i cybercriminali sfruttano anche Facebook Messenger per realizzare le loro truffe e rubarci dati personali insieme a quelli bancari.

