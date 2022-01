Facebook e il messaggio su Messenger che vi rovina

Il nuovo anno non ha certo limitato i pericoli delle truffe online che, da quando è scoppiata la pandemia da Covid-19, continuano ad aumentare per diffusione e pericolosità. Oggi dobbiamo segnalarne una davvero singolare. I cybercriminali, questa volta, hanno preso di mira tutti coloro che hanno un account attivo su Facebook. In pratica, gli utenti ricevono uno strano messaggio su Messenger relativo a un video nel quale sarebbero proprio loro i protagonisti. Aprendolo si genera un circolo vizioso davvero pericoloso. Scopriamo nei dettagli questo nuovo attacco malware.

Facebook e il video malware inviato su Messenger che vi ritrae

Dopo gli utenti spiati da società di sorveglianza su Facebook, ecco una nuova minaccia che sta mettendo in pericolo milioni di utenti.

“Sei tu nel video. Guarda!“, è una delle frasi che introducono lo strano messaggio che si sta diffondendo in questi giorni su Messenger di Facebook. L'obiettivo di chi ha creato questo attacco è quello di far leva sulla curiosità dell'utente che lo riceve e che vorrebbe capire perché si trova in quel video.

Il video rimanderebbe a un link di YouTube, ma in realtà, cliccandoci sopra, si libera un pericoloso malware. Questo è stato realizzato per appropriarsi di tutti i dati personali dell'utente contenuti nel suo profilo Facebook. Dal suo nome e cognome, fino a tutti i contatti con cui ha stretto amicizia.

All'inizio dell'articolo avevamo anticipato che, cadendo in questa trappola, si genera un circolo vizioso. Infatti, questo pericoloso virus agisce poi su tutte le amicizie Facebook dell'utente violato e invia automaticamente su Messenger lo stesso messaggio a tutti i contatti della vittima.

Una sorta di reazione a catena che mette in serio pericolo tutti coloro che vi sono amici. Quindi, scopriamo cosa è importante fare quando ci troviamo di fronte a un messaggio su Messenger che inizia con:

“sei tu nel video“;

“ti assomiglia“;

“it's you“;

“questo video è tuo“.

Come proteggersi da questo attacco malware

Per prima cosa è fondamentale non cliccare mai su link di dubbia provenienza, anche se ci incuriosiscono molto. Dobbiamo sempre pensare che non siamo solo noi in pericolo, ma potremmo mettere a rischio tutti i nostri amici. Inoltre, è bene segnalare il messaggio ricevuto su Messenger a Facebook, così che possa individuare la fonte ed eliminarla.

Nel caso foste già caduti in errore, allora dovete contattare subito tutti i vostri amici di Facebook e spiegargli il pericolo a cui potrebbero andare incontro se dovessero ricevere il messaggio su Messenger. Inoltre, è indispensabile cambiare la password del vostro profilo il prima possibile. Infine, una controllatina al dispositivo con un buon antivirus non farebbe di certo male.