Facebook e Ray-Ban dovrebbero lanciare oggi i loro occhiali intelligenti: ecco alcune immagini in anteprima.

Ray-Ban Stories: foto

Rivelate dal prolifico leaker Evan “Evleaks” Blass, le immagini mostrano tre modelli – chiamati Ray-Ban Stories – completi del design classico della società, di un paio di fotocamere su ogni lato e di un pulsante in alto a destra (che probabilmente servirà per azionare il sistema fotografico).

Entrando nei dettagli, l'indiscrezione mostra tre dei classici stili di montatura di Ray-Ban, tra cui Wayfarer and Round e Meteor. Gli occhiali smart sono contrassegnati dal logo di Ray-Ban, mentre non ci sono segni della presenza di Facebook, eccetto sulla scatola. Altri articoli mostrati nelle immagini sono: una custodia, una custodia protettiva, un cavo di ricarica, una guida di riferimento e la garanzia.

Il look di questi attesi dispositivi indossabili non è una sorpresa e, come ha affermato a luglio il CEO di Facebook Mark Zuckerberg, “gli occhiali hanno il loro fattore di forma iconico e ti permettono di fare cose piuttosto carine“.

Al momento, sembrano essere semplicemente occhiali dotati di fotocamera, proprio come i modelli di Snap (nel frattempo, Snap è passato alle versioni di realtà aumentata). Tuttavia, Zuckerberg ha dichiarato che i Ray-Ban fanno parte di un “percorso che ci porterà in futuro ad avere occhiali per la realtà aumentata“.

Oltre alle suddette indiscrezioni non abbiamo altre indicazioni sulle capacità degli occhiali targati Facebook e Ray-Ban e, quindi, non ci resta che attenderne la presentazione ufficiale che avverrà tra qualche ora.

