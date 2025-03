Facebook è disposto a pagare per le visualizzazioni delle vostre Storie

Facebook sta ampliando le opportunità di guadagno per i creator, introducendo la possibilità di monetizzare con le visualizzazioni delle Storie pubbliche.

Questa nuova funzionalità, disponibile a livello globale, è riservata agli utenti che fanno parte del programma di monetizzazione dei contenuti di Facebook. In pratica, i creator possono ora ottenere ricavi da contenuti che già condividono abitualmente sul social network, come video di ricette, Reel o semplici momenti della vita quotidiana, pubblicandoli nelle loro Storie.

Adesso potete guadagnare con le Storie di Facebook

A differenza di altri programmi che richiedono il raggiungimento di una soglia minima di visualizzazioni, Facebook permette di iniziare a guadagnare fin dal primo contenuto pubblicato, con i pagamenti basati sulle prestazioni del post. Questa mossa punta ad incentivare la creazione di contenuti sulla piattaforma, offrendo ai creator un flusso di entrate aggiuntivo. Non a caso, l’iniziativa arriva in un momento in cui Meta, la società madre di Facebook, sta cercando di attirare creator da TikTok con bonus in denaro, accordi sui contenuti e supporto per la crescita delle community.

Per accedere alla monetizzazione delle Storie di Facebook, i creator già iscritti al programma non devono fare nulla di particolare: basta aver attivato le opzioni di monetizzazione. Il programma, lanciato lo scorso anno, unisce diverse iniziative precedenti, come gli annunci In-stream, gli Ads on Reels e i bonus legati alle performance. Dopo una fase di test con un gruppo ristretto di utenti, Facebook ha deciso di estendere questa opportunità a tutti i partecipanti.

Nel frattempo, chi ancora non fa parte del programma di monetizzazione su Facebook può manifestare il proprio interesse attraverso la pagina dedicata sul sito di Meta. I numeri parlano chiaro: solo nel 2024, i creator hanno guadagnato oltre 2 miliardi di dollari sulla piattaforma, con un aumento dell’80% nei pagamenti legati a Reels e altri video brevi. Dal 2017, anno in cui sono state introdotte le prime opportunità di monetizzazione, Facebook ha distribuito compensi a più di 4 milioni di creator, confermando il suo impegno nel sostenere chi produce contenuti di qualità (e non).