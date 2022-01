Facebook dirà addio ai video del profilo: solo immagini statiche

A pochi anni dalla sua introduzione sulla piattaforma, l'opzione di Facebook per impostare un video di 7 secondi al posto della classica (e certamente più diffusa) immagine statica del profilo verrà rimossa per sempre.

Dal 7 febbraio non sarà più possibile impostare video del profilo su Facebook

Matt Navarra, noto consulente di social media, ha recentemente condiviso lo screenshot di un messaggio di notifica da parte di Facebook in cui si precisa che “i video del profilo scompariranno presto”.

Il messaggio informa gli utenti che, in data 7 febbraio 2022, il social network rimuoverà la funzione dei video del profilo e che l'immagine d'anteprima del filmato diventerà automaticamente la nuova immagine del profilo. Quindi, nel caso in cui tu avessi optato per un video, sarebbe meglio sostituirlo prima che generi “un'immagine fissa” a partire dal giorno indicato.

Per alcuni, tuttavia, potrebbe essere troppo tardi. Pare infatti che Facebook abbia già disabilitato silenziosamente l'opzione per impostare un video come immagine del profilo, come segnalato da diversi utenti su Reddit. Al momento non sono disponibili informazioni sul perché Facebook abbia deciso di eliminare questa possibilità.