Facebook Watch è l'ennesimo, rivoluzionario, progetto di Meta

Il 24 giugno 2021, Facebook Technologies (attualmente operante con il nome di Meta Platforms) ha depositato un singolare brevetto presso l'OMPI (Organizzazione mondiale per la proprietà intellettuale) per un “modulo della fotocamera rimovibile su un dispositivo indossabile”.

La documentazione, di 49 pagine, è stata approvata e pubblicata il 13 gennaio scorso e descrive due modelli di smartwatch. Sul primo troviamo un display quadrato, a bordo del secondo c'è invece uno schermo rotondo. Si tratta di due versioni dello stesso orologio smart con display rimovibile. Secondo la documentazione, nello schermo sarebbero integrate più fotocamere: un obiettivo macro, un teleobiettivo, un obiettivo con zoom ottico ed un obiettivo grandangolare.

Lo smartwatch Facebook vanterebbe poi la presenza di un secondo display, con un numero maggiore di fotocamere. Nello specifico, il display aggiuntivo avrebbe lo stesso form factor del pannello principale: l'utente potrebbe facilmente inserirlo al posto per primo per un utilizzo in ottica AR / VR / MR. Facebook Watch è un progetto senza dubbio interessante: ad ora, però, non abbiamo informazioni precise circa le tempistiche necessarie per l'annuncio ufficiale.