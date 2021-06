Seguendo le orme di Apple e Spotify, Facebook lancerà a breve la propria piattaforma di podcast: ecco cosa dobbiamo aspettarci.

Arrivano i Podcast su Facebook

A quanto pare, il social network in blu lancerà il servizio di podcast il 22 giugno e da quel momento i creatori di contenuti saranno in grado di collegare il feed RSS del loro show a Facebook, che genererà dei feed per tutti gli episodi successivi.

Gli episodi dovrebbero apparire nella scheda “Podcast” e, nel contempo, Facebook offrirà ai creatori una funzione opzionale che permetterà agli ascoltatori di creare e condividere clip della durata massima di un minuto.

Sebbene il servizio non sarà a pagamento, i termini di servizio affermano che Facebook si riserva il diritto di realizzare “opere sottoprodotte” con i contenuti distribuiti sulla sua piattaforma.

La mossa segue il crescente interesse per i podcast, che si sta attestando come un nuovo potenziale mercato di contenuti originali. D'altra parte, Apple ha recentemente lanciato il proprio servizio di abbonamenti a pagamento nell'app Podcast: nel primo anno di abbonamento, il colosso di Cupertino incassa il 30% di tutte le entrate generate dagli abbonamenti che i creatori generano e, successivamente, la Mela si accontenta del 15%.

Anche Spotify negli ultimi anni ha investito parecchio denaro in accordi per la distribuzione esclusiva di podcast: la società offre anche una funzione di abbonamento simile ad Apple, ma in questo caso il servizio di streaming non raccoglie entrate da nessuno dei contenuti che ospita.

App