Facebook: come eliminare definitivamente l'account

Facebook è uno dei social network più longevo della storia. Tra l'altro è anche una delle piattaforme più diffuse al mondo. Apprezzata dagli utenti, non solo permette di ritrovare vecchie e lontane amicizie, ma anche di conoscere nuove persone, vendere e acquistare prodotti nuovi e usati. Insomma, è un ecosistema completo che però, a volte ti fa perdere molto tempo. Forse lo utilizzi poco o magari dubiti delle nuove politiche sulla privacy di Meta Platforms. Qualunque sia il motivo, vediamo insieme come puoi eliminare definitivamente il tuo account Facebook in modo semplice e veloce.

Come eliminare un profilo Facebook

Come anticipato, possono esserci più di un motivo per voler lasciare Facebook che, tra l'altro, ultimamente sta perdendo molto pubblico. Eliminare definitivamente un profilo Facebook non è poi così difficile. Certo, se non sei pratico, a meno che tu non abbia già cancellato il tuo account più volte dalla piattaforma, non è una procedura particolarmente immediata.

Nessun problema, se seguirai tutti i passaggi di seguito elencati, in pochi minuti raggiungerai l'obiettivo e i tuoi amici non riusciranno più a trovarti sul social network di Mark Zuckerberg.

Salvare le informazione del tuo profilo

Prima di tutto però è bene sapere che l'operazione, una volta passati i 30 giorni dalla conferma dell'eliminazione, sarà irreversibile. Quindi potrebbe esserti utile accedere al tuo profilo Facebook e scaricare una copia delle informazioni che nel tempo hai caricato. Ad esempio i tuoi post, le tue foto e i video in cui sei stato taggato. Ecco come fare:

vai alla pagina del tuo profilo Facebook e clicca sull'icona della freccetta che trovi in alto a destra; seleziona la voce “Impostazioni e privacy” e poi clicca su “Impostazioni“; nella colonna di sinistra trovi “Le tue informazioni su Facebook“; una volta cliccato su quella voce seleziona “Visualizza” che trovi accanto a “Scarica le tue informazioni“; infine, prima di procedere al download seleziona cosa desideri scaricare ed eventualmente il formato e la qualità dei contenuti multimediali; per confermare la richiesta clicca su “Crea File“.

Eliminare l'account di Facebook

Una volta fatto questo, solo se ti interessa salvare qualcosa dal tuo profilo, puoi procedere con la cancellazione definitiva dell'account. Ecco cosa devi fare: