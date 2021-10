Facebook: c'è un "trucchetto" per disattivare temporaneamente l'account

Chi ha detto che solo Facebook possa decidere quando “negarci” la nostra vita virtuale? Ormai tutti sarete al corrente delle problematiche occorse al social network nella giornata di lunedì 4 ottobre, durante la quale un vero e proprio blackout ha impedito l'accesso agli iscritti, esattamente come accaduto su WhatsApp ed Instagram. In molti casi potrebbe essere l'utente stesso a scegliere di prendersi una meritata pausa, ed avrebbe a disposizione tutti gli strumenti per farlo grazie al procedimento che di seguito andremo a descrivere.

Come disattivare l'account di Facebook temporaneamente

Nulla di complicato, si tratta di pochi e semplici passaggi che ti permetteranno di rendere momentaneamente indisponibile il tuo account di Facebook, senza però che questo venga rimosso in maniera definitiva.

Dovrai innanzitutto cliccare sul “pulsante hamburger” in alto a destra (per intenderci, quello con le tre lineette orizzontali). Subito dopo scorri le varie opzioni fino a raggiungere la voce Impostazioni e privacy. In seguito clicca su di essa e scegli l'opzione Impostazioni. A questo punto scorri in basso fino a raggiungere la voce Informazioni personali e dell'account. Recati adesso sulla sezione Proprietà e controllo dell'account. Dovrai ora cliccare in corrispondenza della voce Disattivazione ed eliminazione.

Ti troverai di fronte a due scelte: la prima permetterà di eseguire la disattivazione temporanea dell'account e la seconda invece ti darà modo di eliminarlo completamente. Supponendo quindi che la tua intenzione sia quella di disabilitare momentaneamente il profilo Facebook, non dovrai fare altro che cliccare su Disattiva account e completare l'operazione cliccando su Continua per disattivare l'account. Il gioco è fatto! Starà a te decidere se e quando ritornare su Facebook: fino ad allora nessuno potrà più rintracciarti.