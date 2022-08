F1 GP Belgio gratis in streaming: ecco la soluzione che non ti aspettavi

Dopo una lunga pausa estiva rigenerante, anche i piloti della Formula 1 tornano in pista più carichi che mai. Ad accoglierli questo fine settimana è il Belgio con il tracciato di Spa-Francorchamps. È proprio su questa pista che domenica si disputerà il Gran Premio del Belgio F1 2022.

Una tappa importante per gli appassionati di Formula 1. Qui in Belgio i piloti dovranno prestare molta attenzione perché la pista sulla quale andranno a sfidarsi è considerata la più completa di tutta la F1. Sui suoi 7 chilometri di lunghezza affronteranno rettilinei e curve di varie forme e lunghezze.

Perciò loro dovranno essere particolarmente concentrati, dando il massimo nelle prove libere per prendere maggiore dimestichezza e noi dovremo prepararci a sorpassi esilaranti oltre a un’infinità di emozioni che questo circuito ha da offrire.

Ma come puoi vedere tutta la programmazione del Gran Premio del Belgio F1 2022? Molto semplicemente in streaming e con una soluzione semplice ed economica, anche gratis. Ovviamente i canali ufficiali per vedere la Formula 1 sono Sky e NOW TV.

Tuttavia esiste anche un modo intelligente e differente per godersi tutte le gare senza spendere un centesimo. Attiva NordVPN sul dispositivo dal quale vuoi vedere la Formula 1 e collegati a uno dei channels qui sotto elencati:

ESPN 🇺🇸 (a pagamento);

FuboTV 🇺🇸 (a pagamento);

NBC Sports 🇺🇸 (gratuito);

Sky Sport 🇮🇹(a pagamento);

BBC Radio Iplayer (gratuito);

TSN 🇨🇦 (a pagamento);

RDS 🇨🇦 (gratuito);

Kayo Sport 🇦🇺 (a pagamento);

Fox Sport/Foxtel 🇦🇺 (a pagamento);

10Play 🇦🇺, RTL 🇩🇪 (a pagamento);

TV Now 🇩🇪 (a pagamento);

ServusTV 🇦🇹 (gratuito);

ORF 🇦🇹 (gratuito);

SRF 🇨🇭 (gratuito);

RTS 🇨🇭 (gratuito);

Cosmote OTT 🇬🇷 (a pagamento);

Alpha TV 🇮🇷 (gratuito);

Duna TV 🇮🇹 (a pagamento);

RaiPlay 🇮🇹 (gratuito);

RTBF 🇧🇪 (gratuito);

TV Globo 🇧🇷 (a pagamento);

Canal+ 🇫🇷 (a pagamento).

F1 GP del Belgio: il calendario completo delle gare

Dopo aver visto come assistere al Gran Premio del Belgio F1 in streaming gratis, concentriamoci su tutta la programmazione che riempirà questi tre giorni fino a domenica, data della gara. Ecco il calendario completo con orari e appuntamenti:

Venerdì 26 agosto 2022

10:25 Prove Libere F3

11:35 Prove Libere f2

14:00 Prove Libere 1

15:30 Qualifiche F3

17:00 Prove Libere 2

18:30 Qualifiche F2

10:35 Gara 1 F3

13:00 Prove Libere 3

16:00 Qualifiche

18:00 – Gara 1 F2

8:50 Gara 2 F3

10:20 Gara 2 F2

15:00 Gara

