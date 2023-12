F1 23 per Xbox Series X: MEGA sconto del 22% su Amazon

Se sei un appassionato di corse automobilistiche e possiedi una Xbox Series X, non puoi lasciarti sfuggire l’opportunità di vivere l’emozione pura di F1 23, ora disponibile su Amazon con uno sconto imperdibile del 22%. Approfitta subito di questa occasione e acquistalo al prezzo speciale di soli 34,98 euro.

F1 23 per Xbox Series X: le scorte a disposizione sono limitate

Uno dei punti salienti di questo entusiasmante gioco è il ritorno della modalità narrativa Braking Point, arricchita con ancora più azione e adrenalina. Affronta sfide mozzafiato, vive il brivido della competizione e immergiti nel mondo avvincente della Formula 1 attraverso una storia coinvolgente.

F1 23 porta con sé due nuove ambientazioni sin dal suo lancio: il Las Vegas Street Circuit in Nevada, USA, e il Losail International Circuit a Doha, in Qatar. Senti la velocità mentre attraversi questi circuiti emozionanti, con scenari mozzafiato che ti faranno sentire parte del circus della Formula 1.

La migliorata manovrabilità delle vetture è uno dei punti di forza di F1 23. Grazie al feedback ricevuto direttamente dalle vere scuderie di Formula 1, sia chi utilizza il controller che chi preferisce un volante avrà un’esperienza di guida più realistica e coinvolgente. Senti la potenza dei motori e la precisione delle manovre mentre affronti le curve e i rettilinei.

Le bandiere rosse fanno il loro ritorno nella serie dopo nove anni, aggiungendo un elemento strategico unico alle gare. Piloti e team dovranno rivedere continuamente le proprie strategie al rientro ai box, rendendo ogni gara ancora più avvincente.

Inoltre, F1 World è il nuovo e entusiasmante hub centrale che offre una varietà di modalità di gioco. Esplora le opzioni disponibili e goditi una gamma completa di sfide e competizioni nel mondo della Formula 1.

