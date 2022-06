F1 22 per PS5: le rivoluzionarie funzioni del DualSense

Non è una novità che le funzioni innovative di DualSense, il controller di PS5, permettano di restituire ai giocatori sensazioni fresche e inedite dai loro giochi preferiti. A questi non farà eccezione F1 22, il nuovo gioco ufficiale del campionato mondiale di Formula Uno.

Il lancio è previsto per il prossimo 1 luglio, ma conosciamo già in che modo il titolo sfrutterà appieno le potenzialità del controller di PlayStation 5. Con un post pubblicato sul PlayStation Blog, Codemasters ha spiegato come intende utilizzare il controller per un’esperienza di corse incredibilmente realistica. Nel frattempo, ti ricordiamo che puoi prenotare già il gioco su Amazon e ricevere alcuni contenuti esclusivi.

F1 22: come funzionerà il DualSense di PS5

Partiamo dal feedback aptico, che permette agli sviluppatori di restituire tramite il controller le sensazioni delle collisioni e delle superfici, in modo sensibilmente migliorato rispetto F1 2021. Un esempio consiste nel momento in cui le ruote sinistre della monoposto passano aggressivamente su un cordolo e il feedback ci viene restituito solamente dalla parte sinistra del controller.

Passando agli altoparlanti integrati nel DualSense PS5, possiamo sentire l’ingegnere fornirci tutte le indicazioni necessarie durante la sessione di prova, qualifica o gara, dandoci la possibilità di lasciare il mix audio principale pulito e libero da ogni distrazione.

Infine, il pezzo forte è rappresentato dai grilletti adattivi, che vengono utilizzati collegando il carico di resistenza direttamente all’aderenza delle gomme. Ad esempio, quando l’auto si irrigidisce frenando, l’ammontare di resistenza attraverso il grilletto del freno aumenta, fornendo un legame più coinvolgente con la vettura. Se le gomme girano a vuoto, invece, sentiremo la resistenza del grilletto dell’acceleratore aumentare.

F1 22 sarà disponibile dall’1 luglio 2022 per PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X/S. È possibile prenotare la Champions Edition che include i seguenti contenuti esclusivi:

Nuove icone My Team: Jacques Villeneuve, Mark Webber e Nico Hulkenberg

X2 Safety Car guidabili: Mercedes-AMG GT Black Series e la Aston Martin Vintage

18.000 PitCoin

Upgrade gratuito dalle versioni PS4/Xbox One a quelle per PS5 e Xbox Series X/S

F1 Life Starter Pack: oggetti personalizzati per il proprio spazio personale all’interno della nuova modalità

Contenuto F1 22 New Era: Livrea auto, tuta, casco, berretto e maglietta basate sull’auto ufficiale Formula 1 2022 New Era

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.