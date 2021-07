L'ultimo aggiornamento per F1 2021 in versione PS5 ha disabilitato momentaneamente il Ray Tracing, a causa di diversi problemi di instabilità. Alcuni utenti del noto gioco di corse hanno riscontrato e segnalato problemi attivando l'RTX, lo sviluppatore Codemasters sta già lavorando per un aggiornamento risolutivo da pubblicare quanto prima.

Le versioni PC e Xbox Series X|S non sembrano affette dai problemi riscontrati su PS5, resta quindi ancora possibile attivare il Ray Tracing per godere di una miglior qualità grafica.

Ricordiamo che il Ray Tracing è una tecnologia sviluppata da Nvidia che – semplificando – migliora i riflessi e gli effetti di luce all'interno dei giochi, offrendo un'esperienza visiva ai limiti del fotorealismo. F1 2021 consente di attivare questa opzione soltanto su PC con schede video RTX e sulle console di nuova generazione.

L'ultimo capitolo del racing game pubblicato da Electronic Arts è stato anunciato ad aprile, per poi uscire ufficialmente lo scorso 16 luglio per PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X|S. Gli abbonati a Xbox Game Pass o al servizio EA Play hanno accesso alle prime 10 ore di gioco in maniera del tutto gratuita.

