F1 2021 per PS5 è la SUPER OFFERTA per iniziare la settimana

F1 2021 per PS5 è in grandissima offerta su Amazon.it per questo lunedì: con uno sconto del 59% sul prezzo di listino, puoi portarti a casa il videogioco ufficiale dell'ultimo campionato mondiale di Formula Uno a soli 29,99€ e in versione next-gen.

Le copie a disposizione non sono tantissime, quindi affrettati: se sei abbonato ad Amazon Prime, ti arriverà a casa nel giro di 24/48 ore al massimo.

F1 2021, lo spettacolare videogioco ufficiale sulla Formula Uno

F1 2021 è il gioco perfetto se sei un amante dello sport motoristico più veloce e seguito al mondo: realizzato su licenza FIA, puoi cimentarti nella Carriera Pilota oppure creare la tua Scuderia, da aggiungere a quelle ufficiali già disponibili. Potrai decidere se correre l'intero campionato di Formula Uno 2021 in tutti i circuiti ufficiale o se dedicarti alle gare che ti piacciono di più.

Il gioco è adatto a tutti, dato che include opzioni di gara casual per partite più rilassanti, e opzioni Esperto per i giocatori con maggior esperienza, che magari hanno la fortuna di poter sfruttare un ottimo volante. F1 2021 include anche una modalità Storia, chiamata Braking Point, che permette di vivere un'avventura inedita nel mondo della Formula Uno, con protagonisti i piloti ufficiali del Circus.

E se vuoi partire dalla gavetta, è presente anche la Formula 2, con opzioni per stagioni, medie o complete e contenuti dalle stagioni 2020 e 2021. Non mancano ovviamente le modalità multiplayer, tra partite social e classificate, fino alla possibilità di creare vere e proprie leghe.

Insomma, se sei in grande attesa che inizi la nuova stagione, nel frattempo puoi consolarti con F1 2021 per PS5 che, in offerta a questo prezzo, è semplicemente imperdibile!