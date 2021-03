La videosorveglianza Ezviz è in sconto su tutta la linea soprattutto dei singoli modelli che godono di sconti che vanno da -25% a -36%, quindi con un risparmio tale da cambiare completamente l’investimento per mettere al sicuro la propria abitazione o il proprio ufficio. Vediamo insieme, quindi, le principali offerte di Amazon grazie alle Promozioni di Primavera.

EZVIZ C6CN 1080p

Dotata di rilevamento di persone, la telecamera con funzioni Pan e Tilt Wi-Fi C6CN è la sola protezione che vi serve quando non siete a casa. Questa telecamera ruota e si inclina fluidamente in qualsiasi direzione, fornendo una visuale completa dell’ambiente in qualsiasi momento e ovunque tramite cellulare. Grazie alla alta capacità di penetrazione e alla tecnologia anti-interferenza, la doppia antenna di questa videocamera garantisce una trasmissione stabile a lungo raggio. Presenti, infine, la visione notturna e la protezione dei dati e della privacy su Cloud grazie alla crittografia end-to-end. Questa splendida videocamera può essere vostra a soli 46,99 euro invece di 69,99 euro.

EZVIZ Telecamera di Sorveglianza Esterna

Questa videocamera di sorveglianza da esterni è dotata di due antenne, che garantiscono una connessione WiFi forte e stabile. Grazie a ciò, potete montarla dove vi è più utile all’esterno della vostra proprietà. Ogni qualvolta viene rilevato un movimento, riceverete un messaggio istantaneo tramite l’app e saprete immediatamente cosa sta succedendo anche di notte grazie alla visione notturna fino a 30 metri. La C3WN è classificata IP66 e significa che è antipolvere, impermeabile e progettata per funzionare nelle circostanze o temperature più estreme, da -22°C a 60°C. Infine ci sono tre opzioni di archiviazione: Micro SD card, EZVIZ NVR e EZVIZ Cloud. Tutto questo può essere vostro a soli 46,29 euro invece di 69,99 euro.

EZVIZ ezCube Pro

La videocamera ezCube Pro è dotata di streaming video Full HD 24/7. L’angolo di visione di 135° consente di osservare l’ambiente da una prospettiva più ampia e di ascoltare l’audio grazie al microfono incorporato. Inoltre, la ezCube Pro dispone di zoom digitale da 8x in grado di mostrare ulteriori dettagli. Potete verificare che cosa sta succedendo anche in condizioni di totale oscurità. La videocamera passa automaticamente alla modalità di visione notturna in condizioni di scarsa visibilità fino a un massimo di 7.5 metri. Può essere vostra a soli 31,99 euro invece di 50 euro.

EZVIZ C1 Mini

Concludiamo con la C1 Mini che presenta una risoluzione di 1080P in Full HD e una lente grandangolare di 130°, la telecamera da interno fornisce una copertura completa in alta definizione. Con un semplice doppio tocco, potete anche zoomare (fino a 8x) e mettere a fuoco i più piccoli dettagli. Questa videocamera di sorveglianza da interno osserva i movimenti e ogni volta che ne individua uno, scatterà una foto e invierà un avviso al vostro smartphone o tablet. È ottimo per sapere quando vostro figlio si sta svegliando dal pisolino o sta girando per la casa. Tra le altre caratteristiche segnaliamo la visione notturna fino a dieci metri di distanza e l’invio di notifiche istantanee in caso di anomalie (movimenti o intrusi). Tutto questo può essere vostro a soli 29,99 euro invece di 39,99 euro.

