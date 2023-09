EZVIZ C6N: l'OCCASIONE che stavi cercando (-25%)

Se stai cercando un modo affidabile per proteggere la tua casa o il tuo ufficio, l’EZVIZ C6N è la soluzione perfetta. La buona notizia è che oggi puoi ottenerla con uno sconto incredibile del 25% su Amazon. Approfitta subito di questa occasione e acquistala al prezzo incredibile di soli 29,90 euro.

EZVIZ C6N: le scorte a disposizione sono limitate

Una delle caratteristiche più sorprendenti dell’EZVIZ C6N è il suo tracciamento intelligente del movimento. Quando la telecamera rileva un movimento, si attiva automaticamente e inizia a tracciare il soggetto. Questo significa che non perderai mai un momento importante. Riceverai notifiche istantanee sul tuo smartphone e potrai anche registrare video in tempo reale. Sia che tu stia monitorando la tua casa mentre sei al lavoro o che tu voglia tenere d’occhio i tuoi animali domestici, questa funzione ti offre una tranquillità impagabile.

La visione notturna avanzata è un’altra caratteristica che distingue l’EZVIZ C6N. Con due potenti luci a infrarossi, questa videocamera è in grado di illuminare fino a 10 metri di distanza, coprendo praticamente ogni stanza. Passa automaticamente alla modalità notte quando rileva una scarsa illuminazione ambientale, garantendo una visione chiara anche al buio.

La funzione audio bidirezionale in tempo reale è un vantaggio incredibile. Puoi comunicare direttamente con chiunque sia nella stanza, sia che tu sia lontano da casa o semplicemente in un’altra stanza. L’interfaccia intuitiva dell’app EZVIZ rende il controllo dell’audio semplice e immediato. Non dovrai mai sentirti distante dai tuoi cari o dai tuoi amati animali domestici.

Inoltre, l’EZVIZ C6N è compatibile con i sistemi smart home, inclusi Amazon Alexa, Google Home e IFTTT. Questo significa che puoi integrarla facilmente nel tuo ecosistema domestico esistente e controllarla con la tua voce o tramite app. È una telecamera che si adatta perfettamente al tuo stile di vita connesso.

In conclusione, l’EZVIZ C6N è una videocamera di sorveglianza interna eccezionale con caratteristiche avanzate come il tracciamento intelligente del movimento, la visione notturna potente, l’audio bidirezionale in tempo reale e la compatibilità con i sistemi smart home. Oggi, con il suo sconto incredibile del 25% su Amazon, è il momento ideale per acquistarla al prezzo competitivo di soli 29,90 euro. Non perdere altro tempo, offerte del genere non durano per sempre.

