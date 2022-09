Perché ExpressVPN non dovrebbe mancare sui tuoi dispositivi

ExpressVPN è un’ottima VPN, anzi si tratta di una delle migliori sul mercato. In quanto a prezzo non è certo una delle più economiche, ma ci sono delle ragioni. Queste rappresentano il perché dovresti installare la sua app su tutti i tuoi dispositivi.

Avrai capito bene anche tu che oggi navigare online è un’operazione sempre più pericolosa. Ma è anche la più diffusa tra gli utenti che consultano social media, conti correnti online, e-commerce e molto altro con smartphone, tablet e PC.

Quindi vediamo insieme perché ExpressVPN non dovrebbe mai mancare sui tuoi device. Attivala subito approfittando della promozione che oggi ti garantisce protezione e privacy a soli 8,88 euro, invece di 13,82 euro al mese, per 12 mesi.

ExpressVPN è unica

Il primo motivo per cui ExpressVPN dovrebbe essere installata su tutti i dispositivi è perché la sua protezione non ha uguali. Basta un clic per proteggerti mentre navighi online. Ogni volta che ti connetti a internet entri in un tunnel crittografato e protetto che rende la tua navigazione completamente anonima.

Inoltre, grazie ai suoi server sparsi in tutto il mondo, puoi aggirare censure e limitazioni geografiche. Con questa VPN, infatti, non avrai limiti sui contenuti accessibili. In più, potrai collegarti alle tue piattaforme di streaming anche fuori dall’Italia.

Allo stesso modo, potrai accedere a quelle disponibili solo in alcuni Paesi fuori dall’Italia. Così avrai la possibilità di goderti qualsiasi contenuto senza alcun limite e in totale sicurezza. La tua privacy sarà sempre protetta e messa al primo posto.

Infine, i suoi server ottimizzati garantiscono una connessione dati veloce, fluida e stabile. Dì addio ai classici e fastidiosi rallentamenti. I server di ExpressVPN ti offrono una larghezza di banda illimitata in grado di migliorare notevolmente la tua navigazione, lo streaming, i download e il gaming.

Approfitta ora dell’esclusiva promozione che ti regala ExpressVPN a soli 8,88 euro, invece di 13,82 euro al mese, per 12 mesi. Sarai al sicuro tu e tutti i tuoi dispositivi, non solo smartphone, tablet e computer, ma anche console e smart TV.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.