ExpressVPN è in Offerta Speciale: -49% e 3 mesi gratis per la miglior VPN per l'Italia

ExpressVPN è, da tempo, considerata come una delle migliori VPN sul mercato, sia per quanto riguarda la sicurezza che le prestazioni della rete. Scegliere questo servizio significa avere la certezza di poter sfruttare una VPN in grado di garantire privacy e connessioni veloci, oltre alla possibilità di geolocalizzare il proprio IP in un altro Paese.

ExpressVPN è, inoltre, la scelta migliore per chi vive all’estero grazie a diversi server posizionati in Italia da utilizzare per “spostare” il proprio IP nel nostro Paese e accedere a Internet evitando i possibili blocchi geografici di vari siti web e app.

In questo momento, ExpressVPN è ancora più conveniente grazie all‘Offerta Speciale in corso. Sfruttando la promozione, infatti, la VPN è attivabile con uno sconto del 49% e con 3 mesi gratis scegliendo il piano annuale. Il costo della VPN è di 6,29 euro al mese. Per accedere alla promozione basta visitare il sito ufficiale di ExpressVPN tramite i link qui di sotto.

ExpressVPN ora costa meno: -49% e 3 mesi gratis con l’offerta in corso

Con ExpressVPN è possibile accedere a una VPN in grado di garantire la giusta combinazione di sicurezza e velocità. Si tratta di una delle migliori VPN sul mercato, sia per quanto riguarda la privacy che la qualità dell’infrastruttura di rete, in grado di garantire ottime prestazioni, sotto tutti i punti di vista, in particolare per chi vive al di fuori dell’Italia e intende geolocalizzare il proprio IP.

Con l’offerta in corso, ExpressVPN costa solo 6,29 euro al mese. La promozione è legata all’attivazione dell’abbonamento annuale che include 3 mesi gratis. L’abbonamento prevede una garanzia di rimborso esercitabile entro 30 giorni oltre alla fatturazione anticipata, con possibilità di pagare in 3 rate senza interessi con PayPal. Tutti i dettagli sono disponibili di seguito.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.