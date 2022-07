ExpressVPN: aumenta velocità e sicurezza della tua connessione

ExpressVPN incarna un servizio utile, ma anche sorprendente. Infatti, attivando l’abbonamento al 35% di sconto, non solo sarai protetto da occhi indiscreti, ma la tua connessione online diventerà più veloce e performante. Una buona notizia per te che ami vedere i tuoi contenuti preferiti in streaming, vero?

Ovviamente, il suo obiettivo principale, come per molte VPN, è quello di rendere i tuoi dati personali e bancari invisibili mentre navighi in internet, consulti i tuoi social network, visiti siti Web e acquisti online. Di tutte queste azioni le più sensibili riguardano proprio quelle in cui potrebbero essere compromessi i dati delle carte di pagamento o i conti correnti.

ExpressVPN, sotto questo aspetto, è affidabile e precisa. La nostra privacy sarà al sicuro, come in una cassaforte inviolabile. Con un click la tua identità digitale sarà completamente protetta contro cracker, tracker e malware. Nessuno potrà sapere che sei tu su quel determinato sito Web.

ExpressVPN non è solo sicurezza

Comunque, ExpressVPN non è solo sicurezza, ma anche piacere. Utilizzandola su tutti i dispositivi, c’è un’app compatibile per ogni sistema operativo, avrai la possibilità di godere ampiamente dei suoi benefici. Infatti, questa VPN è particolarmente apprezzata da chi fruisce molto di contenuti in streaming.

Sì, perché ExpressVPN ha un ventaglio di server accessibili tutti ottimizzati proprio per questa attività. Disponendo di una larghezza di banda illimitata, percepirai una maggiore velocità e stabilità nel flusso dei contenuti. Otterrai così un netto miglioramento delle prestazioni indipendentemente dalla tua connessione.

Inoltre, questa VPN si aggiorna regolarmente e con una certa frequenza per garantirti la possibilità di accedere alle tue piattaforme preferite anche laddove queste attuano alcune restrizioni. Ad esempio, se nei prossimi giorni andrai in vacanza all’estero non preoccuparti.

Con ExpressVPN potrai accedere alle piattaforme per cui paghi l’abbonamento da qualsiasi luogo, basta selezionare un server italiano. Anche le limitazioni più ostiche non hanno scampo con questo servizio. Potrai stare tranquillo che nessuna censura è invalicabile.

Affidati al meglio che puoi trovare sul mercato. Ottieni ExpressVPN al 35% di sconto e goditi il massimo della sicurezza online. Naviga in un tunnel crittografato e con un indirizzo IP diverso dal tuo. Scegli di vedere i tuoi contenuti in streaming alla massima velocità con una fluidità mai vista.

