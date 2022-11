EVO Giga Unlimited: Giga Illimitati a 9,90€ con Coop Voce

Coop Voce, operatore che utilizza le infrastrutture mobili di TIM, ha lanciato la sua incredibile PROMO per il Black Friday denominata EVO Giga Unlimited. Questa tariffa a meno di 10 euro al mese prevede internet illimitato in 4G.

L’offerta telefonica in questione è attivabile in portabilità da qualsiasi gestore solo entro il 28 Novembre ad un prezzo promozionale di 9,90 euro, anziché di 14,90€ al mese.

EVO Giga Unlimited: i dettagli

L’offerta disponibile per pochi giorni prevede Giga illimitati sulla rete mobile 4G di Telecom Italia fino a 10 Mbit al secondo di velocità massima, minuti senza limiti e senza scatto alla risposta verso i tutti i numeri mobili e fissi nazionali e 1000 messaggi sempre verso qualsiasi gestore. Il tutto a soli 9,90€ al mese. Il prezzo, come da tradizione Coop Voce, è bloccato per sempre e non ci sono vincoli.

L’offerta speciale per il Black Friday è richiedibile anche dai già clienti Coop con una spesa iniziale pari a 9€ una tantum. Questo ammontare verrà scalato insieme al canone della prima mensilità su credito residuo.

Questa tariffa include anche la navigazione tramite hotspot, il servizio di reperibilità Ti ho Cercato e Chiama Ora ed il servizio clienti con personale qualificato disponibile 24 ore su 24 anche tramite chat.

Coop Voce include per il primo mese anche tutti i Giga nazionali anche in roaming. A partire dal secondo mese, il quantitativo disponibile sarà pari a 8 Giga.

La promozione, come detto, è attivabile da tutti i nuovi clienti che richiedono la portabilità del loro numero. Inoltre, è possibile richiedere in fase di acquisto una eSIM oppure una SIM standard a seconda del device in possesso. Il contributo iniziale non cambia.

Costi ed altro

La Coop Voce EVO Giga Unlimited è acquistabile ONLINE solo in portabilità entro il 28 Novembre 2022, salvo eventuali proroghe. Il corrispettivo iniziale da sostenere è pari a 9,90 euro. Inoltre, primo mese e spedizione SIM sono entrambi a carico del virtuale.