EVO 200: ritorna la PROMO CoopVoce a 7,90€

CoopVoce ha deciso di promuovere nuovamente la sua richiestissima PROMO denominata EVO 200, ora attivabile fino al 10 Novembre 2022 con PRIMO MESE e spedizione inclusi nel prezzo.

Il promotore del virtuale sotto rete TIM è sempre il cantante AKA 7even, molto riconosciuto e stimato tra i giovani anche grazie alla sua partecipazione al programma TV Amici.

EVO 200: i dettagli

La tariffa in questione prevede ben 200 Giga di internet in 4G sotto rete TIM con velocità massima raggiungibile fissata a 100 Mbps in download e 50 Mbps in upload, minuti di chiamate senza limiti e senza scatto alla risposta verso tutti gli operatori sia fissi che mobili in Italia e 1000 messaggi sempre senza alcuna preclusione. Il tutto a soli 7,90 euro ogni mese, SENZA VINCOLI e con prezzo bloccato per sempre.

Questa offerta telefonica è attivabile anche dai già clienti Coop Voce. In questo caso, è necessario corrispondere 9 euro come contributo di cambio piano.

La PROMO gode ogni mese anche di alcuni servizi gratuiti come la navigazione in modalità hotspot, il servizio di reperibilità Ti ho Cercato e Chiama Ora oltre al servizio clienti disponibile 24 ore su 24 anche tramite chat.

Per quanto concerne il traffico in roaming è incluso lo stesso bundle di minuti, SMS e Giga che abbiamo in Italia per i primi 30 giorni. Dal secondo mese, i dati disponibili saranno pari a 8 Giga.

Inoltre, in fase di acquisto è possibile scegliere se attivare una eSIM oppure una SIM standard a seconda delle proprie esigenze.

Questa promozione a meno di 8 euro al mese è disponibile per tutti i clienti Coop Voce, sia vecchi che nuovi.

Costi ed altro

La EVO 200 di Coop Voce ha un costo di attivazione iniziale pari a 9,90 euro una tantum. Inoltre, il primo mese della tariffa e la spedizione della SIM sono GRATIS.