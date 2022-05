Eurovision Song Contest 2022: come vederlo in streaming su smartphone

Dopo il trionfo dei Maneskin con il brano “Zitti e buoni”, quest’anno l’evento musicale Eurovision Song Contest 2022 è attesissimo da milioni di italiani. La novità è che stavolta a rappresentare il Bel Paese in questa gara canora saranno Mahmood & Blanco con il brano che ha vinto Sanremo 2022, “Brividi”.

La location dell’Eurovision Song Contest 2022, grazie alla vittoria dei Maneskin a Rotterdam dello scorso anno, sarà Torino. Mahmood & Blanco non saranno gli unici cantanti italiani in gara. Infatti, sul palco vedremo sfidarsi anche Achille Lauro che però rappresenterà la Repubblica di San Marino.

Le date da tenere a mente, se volete vedere tutto l’Eurovision Song Contest 2022, sono, come dicevamo, il 10 maggio e il 12 maggio per le semifinali, mentre il 14 maggio sarà dedicato alla finale. In questo giorno scopriremo quindi chi sarà il vincitore dell’evento.

La nuova edizione dell’Eurovision Song Contest 2022 sarà trasmessa sulla Rai e in streaming su Rai Play, in questo modo sarà possibile vederla anche dal proprio smartphone. Ovviamente, se opterete per questa seconda possibilità vi consigliamo di installare una buona VPN come NordVPN che, grazie ai suoi server, ottimizza non solo la velocità del flusso dati, ma la stabilizza anche.

Eurovision Song Contest 2022: tutti i cantanti in gara per le semifinali

Quest’anno, dato che la Russia a causa della guerra contro l’Ucraina non parteciperà, all’Eurovision Song Contest 2022 ci saranno 40 Paesi in gara. Divisi in due gruppi, si batteranno rispettivamente nella due giorni di semifinali il 10 e il 12 maggio.

Quest’anno i conduttori della 66esima edizione dell’Eurovision Song Contest saranno la tanto amata Laura Pausini, un must nel mondo dei cantanti, Alessandro Cattelan e Mika. Ovviamente non potevano mancare i Maneskin che, insieme a Il Volo e Diodato, saranno gli ospiti più attesi di questo evento.

Vediamo ora chi saranno i rappresentanti dei 40 Paesi in gara che si sfideranno rispettivamente oggi, 10 maggio, e il 12 maggio in occasione delle semifinali. Iniziamo con i primi 17 Paesi che si esibiranno il 10 maggio 2022:

Albania: Ronela Hajati – Sekret

Lettonia: Citi Zēni – Eat Your Salad

Lituania: Monika Liu – Sentimentai

Svizzera: Marius Bear – Boys Do Cry

Slovenia: LPS – Disko

Ucraina: Kalush Orchestra – Stefania

Bulgaria: Intelligent Music Project – Intention

Paesi Bassi: S10 – De Diepte

Moldova: Zdob şi Zdub & Advahov Brothers – Trenulețul

Portogallo: MARO – Saudade, Saudade

Croazia: Mia Dimšić – Guilty Pleasure

Danimarca: REDDI – The Show

Austria: LUM!X feat. Pia Maria – Halo

Islanda: Systur – Með Hækkandi Sól

Grecia: Amanda Georgiadi Tenfjord – Die Together

Norvegia: Subwoolfer – Give That Wolf A Banana

Armenia: Rosa Linn – Snap

Durante la prima semifinale votano, per la Francia, Alvan & Ahez con “Fulenn” e, per l’Italia, Mahmood & Blanco con “Brividi”. Vediamo ora gli altri 18 Paesi che si sfideranno giovedì 12 maggio 2022, prima della finale del 14 maggio 2022:

Finlandia: The Rasmus – Jezebel

Israele: Michael Ben David – I.M

Serbia: Konstrakta – In Corpore Sano

Azerbaijan: Nadir Rustamli – Fade To Black

Georgia: Circus Mircus – Lock Me In

Malta: Emma Muscat – I Am What I Am

San Marino: Achille Lauro – Stripper

Australia: Sheldon Riley – Not The Same

Cipro: Andromache – Ela

Irlanda: Brooke – That’s Rich

Macedonia del Nord: Andrea – Circles

Estonia: Stefan – Hope

Romania: WRS – Llámame

Polonia: Ochman – River

Montenegro: Vladana – Breathe

Belgio: Jérémie Makiese – Miss You

Svezia: Cornelia Jakobs – Hold Me Closer

Repubblica Ceca: We Are Domi – Lights Off

Durante questa seconda semifinale votano, per la Germania, Malik Harris con “Rockstars”, per la Spagna, Chanel con “SloMo” e, per il Regno Unito, Sam Ryder con “SPACE MAN”.

Come vedere l’evento in streaming su smartphone

Ovviamente l’Eurovision Song Contest 2022 sarà trasmesso in diretta dalla Rai ai canali Rai 1 e Rai 4 del digitale terrestre o di TIVUSAT e in streaming sull’app ufficiale Rai Play. Se per qualche motivo vi trovate all’estero o in viaggio fuori dall’Italia potrete comunque vedere questo appuntamento.

Infatti, installando l’ottima VPN ExpressVPN sul vostro cellulare non dovrete far altro che collegarvi a un server italiano e poi accedere all’app Rai Play. In questo modo potrete vedere l’Eurovision Song Contest 2022 da qualsiasi Paese perché per il web è come se sarete in Italia.