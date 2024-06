Europei su schermo GIGANTE: proiettore a prezzo SHOCK con telo OMAGGIO (45€)

Finalmente è arrivato il momento tanto atteso: gli Europei sono alle porte e tu non vuoi perderti nemmeno un secondo dell’azione in campo! Ecco la soluzione perfetta per vivere al meglio questa appassionante competizione: un ottimo proiettore, per gustarti ogni minuto su schermo gigante. Questo straordinario dispositivo ti permetterà di creare il tuo cinema personale ovunque tu sia, regalandoti un’esperienza visiva e sonora mozzafiato.

In sconto su Amazon, puoi portarlo a casa a 45€ circa appena e non solo! Infatti, in omaggio ricevi anche il telo di proiezione da 100″. Per approfittarne, basta attivare l’offerta in pagina e completare rapidamente il tuo ordine. Ricevi tutto in modo rapido e gratuito, grazie ai servizi Prime. Fai in fretta però: è una occasione a tempo limitato.

Questo ottimo dispositivo supporta la definizione Full HD 1080p, offrendo immagini nitide, dettagliate e dai colori vivaci. Grazie alla luminosità di 7500 lumen e al contrasto di 6000:1, potrai godere di una qualità d’immagine davvero eccezionale, anche in ambienti luminosi. E non finisce qui: il sistema di correzione trapezoidale automatica (+/- 15°) ti permette di ottenere una proiezione perfettamente squadrata, indipendentemente dalla posizione.

Più che soddisfacente anche la dimensione dello schermo: potrai creare un’immagine fino a 240″ di diagonale! Immagina di avere uno schermo cinematografico tutto per te, nella comodità del tuo salotto o del tuo giardino. Grazie allo schermo da 100 pollici incluso nell’offerta, potrai allestire il tuo set-up in pochi minuti e iniziare a goderti gli Europei come non hai mai fatto prima.

Il comparto audio non è da meno. Infatti, è dotato di due altoparlanti stereo da 3W ciascuno, con tecnologia SRS per un’esperienza sonora avvolgente e coinvolgente. Potrai seguire le partite con un audio di alta qualità, senza bisogno di ulteriori casse esterne.

Grazie alle sue numerose porte di connessione (HDMI, USB, AV, VGA), potrai collegare smartphone, tablet, PC, console di gioco e persino lettori multimediali per trasformare il tuo salotto in un vero e proprio cinema domestico.

Non perdere questa opportunità e porta a casa il tuo nuovo proiettore in offerta da Amazon con telo di proiezione da 100″ in omaggio: sarà il tuo fedele compagno per tutte le serate di calcio e non solo. Spunta il coupon in pagina e completa al volo il tuo ordine per approfittarne. Le spedizioni sono super veloci e gratuite, grazie ai servizi Prime, ma la disponibilità è limitata.