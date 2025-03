Europa League: la partita della settimana gratis sul digitale terrestre

Questa settimana è possibile vedere gratis una partita di ritorno degli ottavi di finale della UEFA Europa League sul digitale terrestre. Sappiamo anche quale sarà, dove e quando verrà trasmessa. Si tratta di un match particolarmente atteso da parte dei tanti appassionati di calcio che, senza dover pagare alcun abbonamento a Pay TV, potranno seguirlo in chiaro.

Si tratta di Manchester United vs Real Sociedad che si giocherà questo giovedì 13 marzo 2025. Il calcio d’inizio sarà fischiato dall’arbitro alle 21.00. Tuttavia, su TV8, oltre alla diretta, sarà possibile anche seguire l’interessante pre-partita collegandosi al canale 8 del telecomando dalle ore 20.20.

“Non perdetevi il ritorno degli ottavi di finale di UEFA Europa League tra Manchester United e Real Sociedad. All’Old Trafford sarà un match decisivo per il passaggio del turno, considerando il pareggio per 1-1 della gara d’andata”, ha pubblicato l’emittente televisiva sul suo sito ufficiale.

Oltre alla UEFA Europa League, mercoledì sarà possibile seguire un’altra partita gratis sul digitale terrestre della Champions League. Doppio appuntamento quindi per tutti gli amanti del buon calcio con questi due tornei europei davvero molto importanti a livello europeo.

Europa League: Manchester United-Real Sociedad è la partita gratis sul digitale terrestre

Sulla piattaforma digitale terrestre, la partita trasmessa gratis di Europa League sarà Manchester United vs Real Sociedad giovedì 13 marzo alle ore 21.00. Ovviamente, questa non è l’unica partita di ritorno degli ottavi di finali del torneo europeo.

Ecco il calendario completo delle partite di questa settimana, valide per il ritorno degli ottavi di finale di Europa League.

Giovedì 13 marzo: Athletic Bilbao-Roma (ore 18:45) Eintracht Frankfurt-Ajax (ore 18:45) Lazio-Viktoria Plzen (ore 18:45) Olympiacos Bodo/Glimt (ore 18:45) Lione-FCSB (ore 21) Manchester United-Real Sociedad (ore 21) Rangers-Fenerbahce (ore 21) Tottenham AZ Alkmaar (ore 21)



Se vuoi seguire le italiane in lotta per la coppa di Europa League, Roma e Lazio, è necessario abbonarsi a NOW PASS SPORT che, a un prezzo davvero competitivo e conveniente, permette di accedere a tutto lo sport in esclusiva di Sky in diretta streaming sui tuoi dispositivi mobili e smart TV.